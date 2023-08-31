Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»

Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та його турецького колеги Таїпа Ердогана

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у четвер, що надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море. Про це повідомляє Reuters.

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Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та його турецького колеги Таїпа Ердогана. Два турецьких джерела повідомили Reuters, що вони зустрінуться в понеділок і в першу чергу обговорить експорт чорноморського зерна.

«Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для поновлення, але поновлення, яке має бути стабільним», – сказав Гутерріш журналістам, не уточнюючи деталей пропозиції.

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Водночас російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству, що в листі Гутерріша Лаврову «немає жодних одкровень» і що в ньому просто «підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали».

«У нас є деякі конкретні рішення... що дозволяють більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами. Я вірю, що, працюючи серйозно, ми можемо знайти позитивне рішення для всіх»», – сказав Гутерреш.

Раніше повідомлялося, що перемовини щодо поновлення Чорноморської зернової ініціативи можуть пройти у Стамбулі. Туреччина працює над цим питанням.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

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За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.