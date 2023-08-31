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Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
фото: Reuters

Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та його турецького колеги Таїпа Ердогана

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у четвер, що надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море. Про це повідомляє Reuters.

Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та його турецького колеги Таїпа Ердогана. Два турецьких джерела повідомили Reuters, що вони зустрінуться в понеділок і в першу чергу обговорить експорт чорноморського зерна.

«Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для поновлення, але поновлення, яке має бути стабільним», – сказав Гутерріш журналістам, не уточнюючи деталей пропозиції.

Водночас російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству, що в листі Гутерріша Лаврову «немає жодних одкровень» і що в ньому просто «підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали».

«У нас є деякі конкретні рішення... що дозволяють більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами. Я вірю, що, працюючи серйозно, ми можемо знайти позитивне рішення для всіх»», – сказав Гутерреш.

Раніше повідомлялося, що перемовини щодо поновлення Чорноморської зернової ініціативи можуть пройти у Стамбулі. Туреччина працює над цим питанням. 

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.

Теги: Туреччина росія Чорне море експорт зерно Антоніу Гутерріш Генсек ООН влада

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