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Туреччина обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Туреччина обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди
Як повідомляє газета, відновлення функціонування зернової угоди в колишньому форматі це «єдина опція, від якої виграють усі сторони»
фото з відкритих джерел

Якщо вихід із ситуації не буде знайдено – це призведе до «загострення продовольчої кризи», яка не відповідає інтересам Росії, України та США

Влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна, повідомляє проурядова газета Yeni Şafak.

Згідно з першим сценарієм, вихід із ситуації не буде знайдено, що призведе до «загострення (продовольчої – «Главком») кризи», яка не відповідає інтересам Росії, України та США. У такому разі канали діалогу між сторонами будуть повністю закриті, «збільшиться військова напруга». Другий сценарій передбачає «односторонні дії та створення альтернативних маршрутів на основі двосторонніх угод», зокрема постачання сільгосппродукції України через Дунай або наземним шляхом до Європи. За третім сценарієм зерновий коридор відновить функціонування в колишньому форматі після того, як «усунуть деякі занепокоєння Росії». Як пише газета, це «єдина опція, від якої виграють усі сторони і яка дозволить запобігти глобальній продовольчій кризі».

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні

Також контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, що 16 серпня вийшов з порту Одеси тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України, близько 07:00 увійшов у протоку Босфор.

До слова, через атаку дронів, що сталася у ніч на 16 серпня, було знищено до п’яти тонн сільгосппродукції у Ренійському морському порту в Одеській області.

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Теги: зерно МЗС Туреччина Україна росія

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