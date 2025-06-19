Орбан може втратити владу в Угорщині – Bloomberg

Віктор Орбан може втратити владу через зростання підтримки опозиційної партії «Тиса»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнувся з реальною загрозою втрати влади через стрімке зростання підтримки опозиційної партії «Тиса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, нова опозиційна сила не лише обійшла правлячу партію «Фідес», а й отримала суттєву перевагу – близько 15%. Так, за партію «Тиса» готові проголосувати 51% виборців, тоді як «Фідес» підтримують 36%. Для порівняння, у березні ця ж соціологічна група фіксувала розрив у 9%.

На думку соціологів, такого рівня підтримки вже достатньо, аби опозиція здобула переконливу перемогу на парламентських виборах – аналогічну тій, яку в попередні роки демонстрував «Фідес».

Попри те, що «Тиса» є молодою політичною силою – її заснували лише рік тому, очолює партію досвідчений політик Петер Мад’яр. Раніше він був у складі уряду Орбана, але пізніше розійшовся з прем’єром і очолив опозиційний рух. У своїй кампанії «Тиса» зосереджує увагу на питаннях охорони здоров’я та освіти.

Bloomberg також зазначає, що на тлі втрати популярності уряд Орбана вдався до репресій проти незалежних медіа та громадянського суспільства. Однак через масові вуличні протести влада змушена була згорнути так звану кампанію «весняного прибирання».

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на весну 2026 року.

Раніше ми писали, що глава угорського уряду Віктор Орбан прокоментував інтервʼю президента України Володимира Зеленського. Премʼєр Угорщини заявив, що не хоче, аби гроші угорців йшли в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Президент Зеленський нас критикував, бо угорці не хочуть помирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!» – заявив Орбан.

Нагадаємо, в інтервʼю угорському виданню Valasz Online президент України Володимир Зеленський заявив, що політика Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля. Це може мати серйозні наслідки як для відносин Києва і Будапешта, так і для безпеки Європи в цілому.

«Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська і антиєвропейська», – сказав він.

Також український лідер обурився через використання свого зображення на білбордах в Угорщині, які прем’єр Угорщини використав у своїй передвиборчій кампанії. «Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана. Бо це було б неетично», – висловився президент, наголосивши, що Орбан не вперше використовує війну в Україні для своїх політичних цілей.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу.