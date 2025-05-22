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Бунт проти Орбана: депутати Європарламенту просять заморозити фінансування Угорщини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Бунт проти Орбана: депутати Європарламенту просять заморозити фінансування Угорщини
LRT: Угорщина, під керівництвом Віктора Орбана, «постійно конфліктує з ЄС», який уже заморозив для країни мільярди євро
фото: reuters

У листі, підписаному 26 депутатами парламенту, стверджується, що в Угорщині «спостерігається подальша тривожна регресія»

Група депутатів Європейського парламенту закликала Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши цю країну в обмеженні свободи, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС. Як передає «Главком», про це пише LRT.

Видання вказує, що Угорщина, під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, «постійно конфліктує з ЄС», який уже заморозив для країни мільярди євро.

У листі, підписаному 26 депутатами Європейського парламенту, стверджується, що Угорщина не тільки не прагне покращень, а й «спостерігається подальша тривожна регресія». У листі згадується нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТ-парадів у Будапешті, а також реформи, які мають на меті підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

«Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти», – написали депутати.

Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали також представники кількох інших парламентських фракцій, включаючи правоцентристську ЄНП (Європейська народна партія), центристську «Оновимо Європу» (ОП) та соціал-демократичну СДП.

Нагадаємо, країни Євросоюзу працюють над механізмом, який не дасть Угорщині заблокувати запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела, пише «Главком».

«Шість дипломатів підтвердили: щонайменше півдюжини столиць роблять спільні зусилля щодо включення загальноєвропейських санкцій щодо Росії у внутрішнє законодавство», – йдеться у матеріалі. Це може позбавити Будапешт можливості блокувати європейські санкції, для продовження яких потрібна одностайна підтримка блоку кожні шість місяців.

Так, єврокомісар від Угорщини Олівер Вархелі заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Про це пише «Главком»із посиланням на Politico. За словами трьох джерел видання, Вархелі, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кіл.

Як відомо, Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Про це повідомдяє «Главком»з посиланням на Міністерство юстиції України. Раніше в Будапешті сторони домовилися про створення експертних груп, які мали розглянути 11 угорських рекомендацій. 

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Теги: Будапешт Угорщина Брюссель Віктор Орбан фінансування

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