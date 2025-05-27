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Наїзд на вболівальників у Ліверпулі, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Наїзд на вболівальників у Ліверпулі, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 27 травня
фото: Reuters

Внаслідок наїзду автомобіля на футбольних вболівальників у Ліверпулі постраждали 47 осіб

У Ліверпулі після наїзду на натовп футбольних фанатів зросла кількість постраждалих, королівське подружжя прибуло до Канади, відсторонений кандидат у президенти Румунії Джорджеску заявив, що йде з політики, міністр закордонних справ Туреччини провів зустріч з Путіним, вибухи в Росії.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

У Ліверпулі авто влетіло в натовп футбольних фанатів

Подія сталась під час святкування перемоги футбольного клубу «Ліверпуль» в англійській Прем'єр-лізі, автомобіль в'їхав у натовп вболівальників у центрі міста, на вулиці Вотер-стріт.

Правоохоронці затримали 53-річного чоловіка на місці інциденту. За повідомленням поліції, автомобіль зупинився після наїзду, і підозрюваного було негайно взято під варту.

Внаслідок наїзду автомобіля на футбольних вболівальників у Ліверпулі постраждали 47 осіб, 27 з них були госпіталізовані, двоє отримали тяжкі травми. Серед постраждалих – четверо дітей. 

Поліція не вважає, що інцидент пов’язаний із тероризмом, зазначив представник правоохоронних органів під час пресконференції.

Король Чарльз та королева Камілла у Канаді

Король Чарльз III та королева Камілла розпочали дводенний державний візит до Канади. Королівське подружжя вже встигло взяти участь у низці заходів, а король Чарльз провів аудієнцію з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. 

«Вдячний за аудієнцію у Його Величності Короля Карла III. Його Величність виголосить Тронну промову, майже через 70 років після того, як канадський суверен вперше відкрив Парламент. Це історична честь, яка відповідає тяжкості нашого часу», – написав Карні. 

Під час візиту король Чарльз і королева Камілла вже взяли участь у низці заходів, зокрема, у церемонії посадки дерева на території офіційної резиденції генерал-губернатора Канади Рідо-Голл.

Після прибуття Король і Королева зустрілися з прем'єр-міністром Марком Карні, генерал-губернатором, а також лідерами трьох національних організацій корінних народів.

Джорджеску заявив, що йде з політики

Ультраправий політик з проросійськими поглядами, який був усунений від участі в президентських виборах Румунії Келін Джорджеску заявив, що йде з політики.

Політик зробив короткий підпис до відео: «Ми творили історію, а не політику. Дякую мої дорогі».

За словами Джорджеску, він вирішив «припинити активну участь у політичному процесі». Він наголосив, що не є членом жодної партії, не має наміру створювати власну і не прагне обіймати державні посади.

Водночас Джорджеску не виключив, що може повернутися до політики у майбутньому: «Коли з’явиться серйозна можливість, яка принесе реальну користь Румунії та румунському народу».

Міністр закордонних справ Туреччини провів зустріч з Путіним

Міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. 

Зустріч тривала годину. Як пише Ensonhaber, вони розмовляли про війну в Україні, а саме вказано, що Фідан мав наголосити на відданості Туреччини у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Під час зустрічі обговорювались результати перемовин, що відбулись нещодавно у Стамбулі. Фідан мав зустріч і з радником Путіна Володимиром Мединським, який очолював російську делегацію на стамбульських переговорах.

Як повідомляють вже російські ЗМІ, відбувся також обмін думками щодо двосторонніх питань Росії та Туреччини у сфері економіки та енергетики.

Вибухи в Росії

У ніч на 24 травня вибухи пролунали над містами Новомосковськ та Вузлова Тульської області. Також було гучно і у Воронезькій області.

В аеропорту Калуги через загрозу ударних дронів в регіоні ввели план «килим».

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Теги: міністр партії автомобіль парламент відео король Ліверпуль обмін

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