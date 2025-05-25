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Відома оперна діва Людмила Монастирська відзначає ювілей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відома оперна діва Людмила Монастирська відзначає ювілей
Людмила Монастирська, попри закордонні контракти, продовжує виступати в Національній опері України
фото: glavcom.ua

«Главком» приєднується до привітань зірці української та світової опери

Провідна українська оперна співачка, сопрано (spinto soprano), солістка Національної опери України, Народна артистка України, лавреатка Національної премії імені Тараса Шевченка Людмила Монастирська 25 травня відзначає 50-річний ювілей. «Главком» пригадує основні етапи її життя і творчості.

Майбутня зірка української та світової опери Людмила Повстенко (дівоче прізвище) народилася 25 травня 1975 року у селищі Іркліїв, Черкаської області.

Людмила Монастирська
Людмила Монастирська
фото з відкритих джерел

Із дев'яти-десяти років Людмила почала виступати у хорах та різних музичних колективах. Батьки віддали доньку до музичної школи на фортепіано, проте Людмилі подобався спів.

В останньому класі музичної школи, коли дівчинці було 15 років, її наставники (подружжя Фурса, Сергій Михайлович та Галина Іллівна, він – баяніст, вона – диригент-хоровик) привезли Людмилу до Києва на прослуховування до Івана Ігнатовича Паливоди, який тоді був завкафедрою музичного училища імені Глієра. Паливода взяв дівчинку до свого класу.

Після закінчення училища вона продовжила навчання у Київській консерваторії також за класом вокалу у педагога Діани Петриненко.

Кар'єра

1996-го року Людмила дебютувала в консерваторській оперній студії. Виконала головну роль в опері «Наталка Полтавка». Після закінчення консерваторії співачка стала солісткою оперної студії.

1997-го року молода співачка стала володаркою Гран-прі на міжнародному музичному конкурсі ім. М. Лисенка.

Людмила Монастирська була солісткою Київського дитячого музичного театру.

2006 року співачка поїхала з Києва на малу батьківщину до Черкас, де стала артисткою Черкаського драматичного театру.

Наступного року Монастирська повернулася до Києва.

У 2008-му році Людмила Монастирська запрошена до Національного театру опери та балету на головну роль в опері «Аїда» Джузеппе Верді.

«2008-го ми в Дитячому музичному театрі готували «Аїду» для гастролей у Латинській Америці, але щось не склалося. Саме в цей час основний склад «Аїди» у Національній опері поїхав на гастролі до Японії. А в осінньому репертуарі були заявлені і «Аїда», і «Джоконда», «Пікова дама», «Сільська честь», «Туга» – багато вистав з партіями для лірико-драматичного сопрано. Мені запропонували заспівати кілька спектаклів «на заміні», і все пройшло успішно », – розповідала пізніше оперна діва в одному з інтерв'ю.

Потім Монастирська почала отримувати й інші ролі в оперному театрі.

У партії Єлизавети в опері Дж. Верді «Дон Карлос»
У партії Єлизавети в опері Дж. Верді «Дон Карлос»
фото: opera.com.ua

Перший закордонний виступ української оперної співачки відбувся у Тронхеймі (Норвегія). Монастирська виконала арії з опери «Тоска» (Дж. Пуччіні).

Потім відбувся виступ у Неаполі, потім Людмила взяла участь у фестивалі Пуччіні у Торре-дель-Лаго.

У 2010-му році Людмила Монастирська запрошена до «Дойче Опера», де виконала головну роль в опері «Тоска». Цього ж року співачка «засвітилася» на італійському фестивалі Festival Puccini.

За рік українська артистка з'явилася в лондонському театрі «Ковент Гарден», виконуючи роль леді Макбет в однойменній п'єсі. Невдовзі виступ Людмили Монастирської оцінила американська публіка.

2012-го року співачка підписала контракт про співпрацю з Бернським оперним театром. Цього ж року вона співала в La Scala (Італія) і Metropolitan Opera (США).

У 2013-му році Людмила Монастирська виступила у Лондонському королівському театрі разом із Пласідо Домінго та Зубіном Метою.

Українська співачка виступала на сцені Метрополітен-опера, виконавши провідну партію у виставі «Аїда», де її партнером по сцені був Роберто Аланья, який співав партію Радамеса. Для цієї версії «Аїди» було організовано пряму трансляцію з театру з телебачення високої чіткості всього світу, зокрема кінотеатри.

Людмила Монастирська, попри закордонні контракти, продовжує виступати в Національній опері України. Співає провідні партії в операх Верді «Аїда», «Бал-Маскарад», «Макбет», «Дон Карлос», «Набукко», «Норма», партію сопрано в «Реквіємі», Пуччіні «Тоска», «Турандот» та інші.

У партії Абігайль в опері Дж. Верді «Набукко»
У партії Абігайль в опері Дж. Верді «Набукко»
фото: opera.com.ua

Із початку повномасштабної війни Монастирська їздила з концертами на підтримку України та часто погоджувалася на ролі, з яких знімали російських колег. Однією з них була заміна путіністки Анни Нетребко у Метрополітен-опері.

Сім'я

Мама, Валентина Іванівна Повстенко – учитель, спеціаліст з української та російської філології. Батько, Віктор Володимирович Повстенко, – технолог харчової промисловості, займався підприємництвом. У Людмили є молодший брат Юрій.

«Батьки завжди працювали не покладаючи рук, щоб у дітей було все найкраще. І це стосувалося не тільки матеріального: на чільне місце завжди ставилися людські відносини, чесність, порядність, культура, освіта», – згадувала Монастирська про своїх батьків.

Людмила Монастирська із батьком. 2013 рік
Людмила Монастирська із батьком. 2013 рік
фото з особистого архіву

1997 року, будучи студенткою консерваторії, Людмила вийшла заміж за Олександра Монастирського.

«Він вирізнявся не лише зовнішністю, а й харизмою. Монастирський – людина з внутрішнім стрижнем, зі своєю позицією, здатна переконати співрозмовника»,  говорила співачка про свого чоловіка.

У 2011 році Людмила та Олександр Монастирські розлучилися. У подружжя двоє дітей: дочка Анна (1998 р. н.) та син Андрій (1999 р. н.).

«Андрій та Аня вже дорослі люди, міркують тверезо. Нехай зроблять власний вибір. Навіть якщо опікуватимуться, це будуть їхні власні помилки. А я допоможу всім, чим зможу», – розмірковує оперна зірка.

До слова, у День театру, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив відомих діячів театру та кіно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва». Найбільше перепало столичному театру Франка.

Як повідомлялося, ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Національному театрі імені Івана Франка на виставі «Макбет». Він назвав її «новою сторінкою для українського театру». 

Також Народні артисти України Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед захисниками в Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

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Теги: партії культура співачка ювілей

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