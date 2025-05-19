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Орбан назвав членство України в ЄС «найбільшою загрозою» для Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Орбан назвав членство України в ЄС «найбільшою загрозою» для Угорщини
Орбан: «Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо»
фото: Facebook/Віктор Орбан

За словами премʼєра, українське членство вигідне Заходу, але для Угорщини – це погано

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою потенційного вступу України до Європейського Союзу. Політик стверджує, що це становить «найбільшу небезпеку на сьогодні» для його країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, якого цитує Угорська телеграфна агенція.

Політик зазначив, що Україна «була банкрутом ще до війни» і нібито не здатна самостійно функціонувати без фінансової допомоги. За його словами, українці хочуть потрапити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до грошей європейських платників податків.

«Українців не хвилює, що принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель», – стверджує він.

Угорський політик пригадав свої попередні заяви, та заявив, що українські спецслужби підготували «серію операцій проти Угорщини», а з-за кордону фінансують «кампанію наклепу проти Угорщини».

Орбан також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив ЄС у втраті стратегічного бачення. Він заявив, що на тлі глобальних змін Європа виявилася слабкою, а її економічна стратегія – розваленою.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді.

Раніше Віктор Орбан показав, як заповнює бюлетень опитування щодо підтримки майбутнього членства України в Євросоюзі, голосуючи проти цього.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан

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