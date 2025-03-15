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Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
Орбан заявив, що вимагає миру в Європі
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр-міністр опублікував вимоги «Чого угорський народ вимагає від Брюсселя?»

У політичних баталіях Європейського союзу та Угорщини відбувся черговий крок. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив перелік «вимог» із підписом «Чого угорський народ вимагає від Брюсселя?». Про це пише «Главком» з посиланням на пост Віктора Орбана в Х.

Так, згідно з заявою Орбана, «Хай буде мир, свобода і єдність» включає «союз, але без України».

1. Ми вимагаємо Європи націй.
2. Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.
3. Відновити повноваження, незаконно відібрані у націй.
4. Національний суверенітет і сильне вето для національних урядів.
5. Виключити агентів Сороса з Комісії та видалити корумпованих лобістів з парламенту.
6. Не закладати майбутнє наших онуків, ліквідувати борг Союзу.
7. Не заважайте нашій національній гвардії охороняти наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.
8. Корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів.
9. Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.
10. Захищати християнську спадщину Європи.
11. Ми вимагаємо миру в Європі.
12. Союз, але без України.

Нагадаємо, Президент Словаччини вважає, що прем'єр-міністр намагається створити тиск на те, що якщо Європейський Союз продовжить допомагати Україні, а це «має певні наслідки», то Україна могла б зробити жест подяки, знову дозволивши транзит газу.

Незалежний угорський депутат Акош Хадгазі за кілька годин зібрав 7 млн форинтів (майже 19 тис. доларів) на сплату штрафу, виписаного йому за зрив виступу премʼєр-міністра Віктора Орбана.

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Теги: Віктор Орбан Україна Європейський союз

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