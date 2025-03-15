Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України

Угорський прем'єр-міністр опублікував вимоги «Чого угорський народ вимагає від Брюсселя?»

У політичних баталіях Європейського союзу та Угорщини відбувся черговий крок. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив перелік «вимог» із підписом «Чого угорський народ вимагає від Брюсселя?». Про це пише «Главком» з посиланням на пост Віктора Орбана в Х.

Так, згідно з заявою Орбана, «Хай буде мир, свобода і єдність» включає «союз, але без України».

1. Ми вимагаємо Європи націй.

2. Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.

3. Відновити повноваження, незаконно відібрані у націй.

4. Національний суверенітет і сильне вето для національних урядів.

5. Виключити агентів Сороса з Комісії та видалити корумпованих лобістів з парламенту.

6. Не закладати майбутнє наших онуків, ліквідувати борг Союзу.

7. Не заважайте нашій національній гвардії охороняти наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.

8. Корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів.

9. Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.

10. Захищати християнську спадщину Європи.

11. Ми вимагаємо миру в Європі.

12. Союз, але без України.

Нагадаємо, Президент Словаччини вважає, що прем'єр-міністр намагається створити тиск на те, що якщо Європейський Союз продовжить допомагати Україні, а це «має певні наслідки», то Україна могла б зробити жест подяки, знову дозволивши транзит газу.

Незалежний угорський депутат Акош Хадгазі за кілька годин зібрав 7 млн форинтів (майже 19 тис. доларів) на сплату штрафу, виписаного йому за зрив виступу премʼєр-міністра Віктора Орбана.