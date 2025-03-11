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Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
Акош Хадгазі організував збір у Facebook і закрив його менш ніж за добу
фото: facebook.com/hadhazyakos

Велику суму задонатила опозиційна політсила

Незалежний угорський депутат Акош Хадгазі за кілька годин зібрав 7 млн форинтів (майже 19 тис. доларів) на сплату штрафу, виписаного йому за зрив виступу премʼєр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Зокрема, під час виступу Орбана у парламенті 24 лютого Хадгазі увімкнув промову того самого Орбана 2007 року. Тоді нинішній прем’єр обстоював принципи західної демократії – мовляв, «свобода завжди приходить з Заходу», і заявляв, між іншим: «Наше послання наступному поколінню полягає в тому, щоб не допустити перетворення демократії на просто багатопартійну систему [без демократії]».

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер був змушений перервати виступ Орбана та зробити зауваження Хадгазі. Як зазначають угорські ЗМІ, в офіційній трансляції засідання інцидент показано не було, а в стенограмі він був відображений без згадки про те, що саме увімкнув Хадгазі.

Напередодні стало відомо, що Кевер виписав депутату штраф у 7 млн форинтів. Акош Хадгазі організував збір у Facebook і закрив його менш ніж за добу. Зокрема, 1 млн  форінтів запропонувала ліберальна опозиційна партія Momentum.

«Я людина, тому маю сказати це зараз: звичайно, фінансова підтримка – це добре, але важливішою є моральна підтримка, яка надходить від численних пожертвувань і листів. Дякую вам! Це дає мені сили і надію, що це можна і потрібно продовжувати», – відписав Хадгазі у Facebook.

Нагадаємо, напередодні, 10 березня, «Главком» повідомляв, що угорський депутат Акош Хадгазі отримав штраф у 7 млн форінтів. Під час виступу прем’єр-міністра Віктора Орбана парламентар увімкнув його ж промову 18-річної давнини. До речі, там Орбан, який у 2007-му перебував у опозиції, закликав молодь «не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад»

Зазначимо, зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.

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Теги: Угорщина депутат штраф Віктор Орбан

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