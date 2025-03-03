Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо військової допомоги Україні – Politico

Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосувався України

Угорщина заблокувала проєкт документа ЄС, який передбачав гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Зазначається, що під час зустрічі послів ЄС у п'ятницю Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосувався України. У ньому йшлося про гарантії безпеки, які Європейський Союз може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги.

Це рішення відображає ширшу розбіжність серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України під час війни, пише Politico.

Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати Україні подальшу фінансову або військову допомогу.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка.