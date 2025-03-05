Угорщина втратить право голосу? Депутати Європарламенту готують план

Раніше Орбан заблокував проєкт документа ЄС, який передбачав гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги для України

План депутатів складається із дев’яти пунктів і містить не лише пункт щодо Угорщини

Євродепутати від проєвропейської партії Volt надішлють лідерам ЄС план, у якому серед іншого закличуть позбавити Угорщину права голосу після того, як та неодноразово блокувала спільні рішення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico, який бачив текст плану.

За їхніми даними, цей план складається із дев’яти пунктів. Крім заклику до позбавлення Угорщини права голосу, у ньому пропонують призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС.

Також автори тексту прагнуть створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, щоб включити нові компетенції у сфері оборони й підготуватися до розширення.

Слід відмітити, що «Вольт» представлена в Європарламенті всього пʼятьма депутатами з 720 загальної кількості місць.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала проєкт документа ЄС, який передбачав гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Зазначається, що під час зустрічі послів ЄС у п'ятницю Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосувався України. У ньому йшлося про гарантії безпеки, які Європейський Союз може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги.

Це рішення відображає ширшу розбіжність серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України під час війни, пише Politico.

Раніше також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати Україні подальшу фінансову або військову допомогу.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку.