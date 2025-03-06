Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?

Раніше Роберт Фіцо заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії

Фіцо хоче, щоб у висновках саміту ЄС 6 березня йшлося про дозвіл України на транзит газу через її територію до Європи

Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні після саміту Славковського формату (S3), передає Akuality.

Петер Пеллегріні «з розумінням» ставиться до того, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб у висновках саміту ЄС 6 березня йшлося про дозвіл України на транзит газу через її територію до Європи. На його думку, це захищає національні інтереси Словаччини. Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка б блокувала будь-які рішення.

Президент Словаччини вважає, що прем'єр-міністр намагається створити тиск на те, що якщо Європейський Союз продовжить допомагати Україні, а це «має певні наслідки», то Україна могла б зробити жест подяки, знову дозволивши транзит газу.

«Я не можу звинувачувати його за це, за цю жорстку риторику, тому що він захищає національні інтереси Словаччини», – сказав Пеллегріні.

Президенти Чехії Петр Павел і Австрії Александер ван дер Беллен погодилися, що якщо в четвер домовленості не буде досягнуто, необхідно подумати про те, як знайти рішення, яке не паралізує країни.

«Якщо є блокування з боку будь-якої держави, нам потрібно поговорити про те, чи не було б краще в майбутньому обрати формат коаліції охочих, яка зосереджена на конкретному завданні, про яке ця група держав домовилася, і йти цим шляхом, ніж залишатися у форматі, який, поки він заблокований, стане неефективним», – сказав Павел.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни.

Окремо прем’єр наголосив на необхідності відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи. Він заявив, що нинішня ситуація є абсурдною, оскільки газ зі сходу на захід не постачається, а Україна, за його словами, «забирає європейський газ».

До слова, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.