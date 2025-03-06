Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?
Раніше Роберт Фіцо заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії
фото: Szilárd Koszticsák/EPA

Фіцо хоче, щоб у висновках саміту ЄС 6 березня йшлося про дозвіл України на транзит газу через її територію до Європи

Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні після саміту Славковського формату (S3), передає Akuality.

Петер Пеллегріні «з розумінням» ставиться до того, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб у висновках саміту ЄС 6 березня йшлося про дозвіл України на транзит газу через її територію до Європи. На його думку, це захищає національні інтереси Словаччини. Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка б блокувала будь-які рішення.

Президент Словаччини вважає, що прем'єр-міністр намагається створити тиск на те, що якщо Європейський Союз продовжить допомагати Україні, а це «має певні наслідки», то Україна могла б зробити жест подяки, знову дозволивши транзит газу.

«Я не можу звинувачувати його за це, за цю жорстку риторику, тому що він захищає національні інтереси Словаччини», – сказав Пеллегріні.

Президенти Чехії Петр Павел і Австрії Александер ван дер Беллен погодилися, що якщо в четвер домовленості не буде досягнуто, необхідно подумати про те, як знайти рішення, яке не паралізує країни.

«Якщо є блокування з боку будь-якої держави, нам потрібно поговорити про те, чи не було б краще в майбутньому обрати формат коаліції охочих, яка зосереджена на конкретному завданні, про яке ця група держав домовилася, і йти цим шляхом, ніж залишатися у форматі, який, поки він заблокований, стане неефективним», – сказав Павел.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни. 

Окремо прем’єр наголосив на необхідності відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи. Він заявив, що нинішня ситуація є абсурдною, оскільки газ зі сходу на захід не постачається, а Україна, за його словами, «забирає європейський газ».

До слова, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Читайте також:

Теги: міністр Словаччина транзит Україна Європейський союз блокування Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди в костюмах позують на тлі зруйнованих будівель
«Де твій костюм?» Після суперечки в Білому домі українці запустили пронизливий флешмоб
4 березня, 18:59
Фінський лідер закликав до активних дій проти Росії
Президент Фінляндії запропонував свій план щодо миру в Україні
3 березня, 11:09
Трюдо: Ми не будемо поспішати з обговоренням питань щодо забезпечення миру, якого ще немає
Канада розглядає можливість відправки військ в Україну – Трюдо
2 березня, 23:21
Трамп: Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо
Візит Зеленського до США та іноземні війська в Україні: головне за ніч
28 лютого, 06:21
Келлог та Зеленський проводять зустріч
Зеленський проводить зустріч із Келлогом: деталі
20 лютого, 16:54
За словами Трампа, угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші
Чому Білий дім агресивно атакував Зеленського? Трамп несподівано розкрив причину
20 лютого, 08:53
12 лютого 2024 року Міністр фінансів США привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу США
«Угода як для держави-агресора». ЗМІ розкрили умови, які поставив Трамп щодо корисних копалин
18 лютого, 08:32
Гроші на фронт. Як змінилися пріоритети місцевої влади за три роки великої війни?
Гроші на фронт. Як змінилися пріоритети місцевої влади за три роки великої війни? Наші гроші
18 лютого, 07:30
За словами Артема Колюбаєва, подібні ініціативи є не лише питанням безпеки армії, а й важливим кроком у розвитку взаємодії між українським бізнесом та сектором оборони
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
6 лютого, 15:02

Політика

Європа може створити «Небесний щит» для захисту України: деталі від The Guardian
Європа може створити «Небесний щит» для захисту України: деталі від The Guardian
Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?
Словаччина чекає від України «жесту подяки»: про що йдеться?
Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко
Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко
Путін призначив нового посла Росії у США: що відомо про Дарчієва
Путін призначив нового посла Росії у США: що відомо про Дарчієва
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
«В Україні – проксі-війна між Росією та США». Рубіо зробив неоднозначну заяву
«В Україні – проксі-війна між Росією та США». Рубіо зробив неоднозначну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
44K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
12K
Стало відомо, хто схиляв Зеленського до примирення з Трампом
12K
Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)
9187
Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua