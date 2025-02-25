Угорщина висунула нові умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ

Дипломати, з якими спілкувалось інформаційне агентство, відмовились називати імена осіб, яких Угорщина прагне виключити з санкційного списку

Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні шість місяців – за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку

Угорщина прагне виключити вісьмох осіб із санкційного списку Євросоюзу та вимагає нових гарантій щодо перемовин про транзит газу через Україну, перш ніж підтримати продовження європейських санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто писав у соцмережах, що Будапешт «не погодиться на поспіх» стосовно продовження дії санкцій ЄС.

Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні шість місяців – за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку.

Санкції проти Росії складаються з двох рамок: економічні заходи й перелік понад 2,4 тис. фізичних та юридичних осіб, активи яких у ЄС заморожують, а їм забороняють вʼїзд до європейських держав.

Дипломати, з якими спілкувалось інформаційне агентство, відмовились називати імена осіб, яких Угорщина прагне виключити з санкційного списку.

«У січні Будапешт, який підтримував тісні зв'язки з Москвою протягом війни, стримав відновлення економічних санкцій, які включають блокування активів центрального банку Москви. Угода була досягнута після того, як Європейська комісія погодилася включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту газу до ЄС через Україну», – додає Reuters.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Москви з моменту вторгнення в Україну 2022 року. Він націлений на ланцюги поставок російських військових, доходи, що підживлюють війну і клептократів, які приносять прибутки Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт уряду Британії.

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Зокрема, під обмеження потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для російських військових. Вони базуються в низці третіх країн, включаючи країни Центральної Азії, в Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

Також уряд Канади у третю річницю російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій про російських фізичних та юридичних осіб, що сприяють агресії.

Нові санкції Канади стосуються 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з Північною Кореєю. Обмеження також стосуються осіб, які використовували безпілотники проти цивільних об'єктів, зокрема Чорнобильської атомної електростанції, відповідальних за депортації українських дітей та російську пропаганду.