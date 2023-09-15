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Орбан взявся залякувати держави, які підтримують Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан взявся залякувати держави, які підтримують Україну
Орбан: «Погіршення економічної ситуації на Заході змусить країни виступити за мир»
фото з відкритих джерел

Глава угорського уряду зазначив, що поки триває війна в Україні, «економіка не буде такою, як ми хочемо»

Глава угорського уряду Віктор Орбан вважає, що країни Заходу будуть активніше «виступати за мир» в Україні, якщо у них погіршиться економічна ситуація. Про це Орбан сказав у п’ятницю в інтерв’ю державному радіо, його слова наводить угорське видання Index.

Прем'єр Угорщини висловив думку, що чим гіршою стане економіка країн Заходу, то більше людей запитуватимуть, чому влада у їхній державі підтримує і фінансує війну, яка, за його словами, «зайшла в глухий кут».

«Погіршення економічної ситуації на Заході змусить країни виступити за мир», – сказав Орбан.

Глава угорського уряду зазначив, що поки триває війна в Україні, «економіка не буде такою, як ми хочемо».

Орбан також заявив, що «ми виділили на війну 181 млрд європейських грошей і не наблизилися до миру».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оголосив про намір відмовитися від використання російського палива на єдиній атомній електростанції (АЕС) країни.

До слова, глава угорського уряду Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз та поставив під сумнів доцільність його існування.

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Теги: Віктор Орбан війна Європейський союз економіка гроші

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