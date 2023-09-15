Орбан взявся залякувати держави, які підтримують Україну

Глава угорського уряду зазначив, що поки триває війна в Україні, «економіка не буде такою, як ми хочемо»

Глава угорського уряду Віктор Орбан вважає, що країни Заходу будуть активніше «виступати за мир» в Україні, якщо у них погіршиться економічна ситуація. Про це Орбан сказав у п’ятницю в інтерв’ю державному радіо, його слова наводить угорське видання Index.

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Прем'єр Угорщини висловив думку, що чим гіршою стане економіка країн Заходу, то більше людей запитуватимуть, чому влада у їхній державі підтримує і фінансує війну, яка, за його словами, «зайшла в глухий кут».

«Погіршення економічної ситуації на Заході змусить країни виступити за мир», – сказав Орбан.

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Глава угорського уряду зазначив, що поки триває війна в Україні, «економіка не буде такою, як ми хочемо».

Орбан також заявив, що «ми виділили на війну 181 млрд європейських грошей і не наблизилися до миру».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оголосив про намір відмовитися від використання російського палива на єдиній атомній електростанції (АЕС) країни.

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До слова, глава угорського уряду Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз та поставив під сумнів доцільність його існування.