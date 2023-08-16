НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України – ЗМІ

Представник Альянсу заявив, що Україна самостійно повинна визначити час та умови досягнення миру

Ставлення НАТО до суверенітету та територіальної цілісності України залишається стійким і незмінним. Цю позицію підтвердив офіційний представник НАТО у коментарі «Суспільному».

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«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідним, і ми зобов'язані досягти справедливого та стійкого миру», – наголосив розмовник.

Водночас чиновник вказав, що Україна самостійно повинна визначити час та умови досягнення миру. За його словами існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться.

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«Позиція Альянсу чітка та не змінилася», – додав представник НАТО.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

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Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

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