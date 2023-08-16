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НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Представник Альянсу заявив, що Україна самостійно повинна визначити час та умови досягнення миру

Ставлення НАТО до суверенітету та територіальної цілісності України залишається стійким і незмінним. Цю позицію підтвердив офіційний представник НАТО у коментарі «Суспільному».

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідним, і ми зобов'язані досягти справедливого та стійкого миру», – наголосив розмовник.

Водночас чиновник вказав, що Україна самостійно повинна визначити час та умови досягнення миру. За його словами існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться.

«Позиція Альянсу чітка та не змінилася», – додав представник НАТО.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. 

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії. 

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій. 

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Теги: війна чиновник Україна суверенітет радник Михайло Подоляк обмін

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