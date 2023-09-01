Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
Окупанти розосереджують авіацію на Далекий Схід через удари по аеродромах
Російські загарбники перевозять особовий склад та озброєння на літаках Іл-76, чотири з яких були вражені на аеродромі Пскова в ніч проти 30 серпня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат наголосив, що Росія не може почуватися безпечно в глибокому тилу, а тому розосереджує авіацію на Далекий Схід через удари по аеродромах.
«На жаль, у Росії таких літаків ще багато, і вони серед іншого перевозять і «Шахеди» з Тегерана до Москви. Чотири з них росіяни вже точно не використовуватимуть», – сказав речник.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.
Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.
За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.
Коментарі — 0