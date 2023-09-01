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Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
Знищені в Пскові Іл-76
фото: супутникові знімки

Окупанти розосереджують авіацію на Далекий Схід через удари по аеродромах

Російські загарбники перевозять особовий склад та озброєння на літаках Іл-76, чотири з яких були вражені на аеродромі Пскова в ніч проти 30 серпня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат наголосив, що Росія не може почуватися безпечно в глибокому тилу, а тому розосереджує авіацію на Далекий Схід через удари по аеродромах. 

«На жаль, у Росії таких літаків ще багато, і вони серед іншого перевозять і «Шахеди» з Тегерана до Москви. Чотири з них росіяни вже точно не використовуватимуть», – сказав речник.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: росія безпілотник війна

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