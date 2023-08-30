«Про перемогу не може бути й мови». Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну

Орбан: «Якщо будь-яка західна країна надішле свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

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Орбан зазначив, що для перемоги у війні головне кількісний ресурс. А в РФ він нібито явно більший, ніж той, що має Україна.

«Це брехня. Це не лише непорозуміння, це брехня і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри та дані, знає, що про це не може бути й мови», – каже він.

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Орбан каже, що «глибоко симпатизує» Україні. Втім, у її перемогу не вірить. – «Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо перемогти їх (росіян – «Главком») своїм мисленням. Вони не вбиватимуть свого лідера. Вони ніколи не здадуться. Вони збережуть країну разом та захистять її», – каже прем’єр.

Крім того, Орбан вважає, що чим більше грошей та зброї західні країни направлять Україні, тим більше озброєння вироблятиме РФ. З його слів, з Кремлем необхідно домовитися про нову безпекову архітектуру, яка забезпечить безпеку та суверенітет України, але не членство в НАТО.

«Якщо будь-яка західна країна надішле свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією. І ми негайно опинимося в Третій світовій війні. Це дуже небезпечний момент», – додав проросійський політик.

Нагадаємо, Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

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Раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

До слова, Орбан вважає, що для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.