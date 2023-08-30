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«Про перемогу не може бути й мови». Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Про перемогу не може бути й мови». Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну
Прем’єр-міністр Угорщини, прихильник Путіна Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Орбан: «Якщо будь-яка західна країна надішле свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Орбан зазначив, що для перемоги у війні головне кількісний ресурс. А в РФ він нібито явно більший, ніж той, що має Україна. 

«Це брехня. Це не лише непорозуміння, це брехня і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри та дані, знає, що про це не може бути й мови», – каже він.

Орбан каже, що «глибоко симпатизує» Україні. Втім, у її перемогу не вірить. – «Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо перемогти їх (росіян – «Главком») своїм мисленням. Вони не вбиватимуть свого лідера. Вони ніколи не здадуться. Вони збережуть країну разом та захистять її», – каже прем’єр.

Крім того, Орбан вважає, що чим більше грошей та зброї західні країни направлять Україні, тим більше озброєння вироблятиме РФ. З його слів, з Кремлем необхідно домовитися про нову безпекову архітектуру, яка забезпечить безпеку та суверенітет України, але не членство в НАТО. 

«Якщо будь-яка західна країна надішле свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією. І ми негайно опинимося в Третій світовій війні. Це дуже небезпечний момент», – додав проросійський політик.

Нагадаємо, Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

До слова, Орбан вважає, що для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.

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Теги: Віктор Орбан війна Угорщина Україна росія

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