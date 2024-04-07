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Орбан порадів перемозі соратника Фіцо на виборах у Словаччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Орбан порадів перемозі соратника Фіцо на виборах у Словаччині
Петер Пеллегріні (зліва) є давнім союзником Роберта Фіцо (справа)
фото: Scanpix/Epa

Орбан назвав вибір словаків «великою перемогою для прихильників миру по всій Європі»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на президентських виборах у Словаччині Петера Пеллегріні, коаліційного партнера проросійського прем’єра Роберта Фіцо. Свій вітальний допис політик опублікував у Twitter (Х).

Орбан порадів перемозі антиукраїнського посадовця.

«Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!», – написав він.

Нагадаємо, що в суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

До слова, результат виборів президента Словаччини є неочікуваним, адже екзитпол свідчив, що Іван Корчок переможе. Зазначалося, що 51,1% голосів виборців отримає Корчок, а Пеллегріні 48,9 %.

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Теги: Віктор Орбан Словаччина вибори

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