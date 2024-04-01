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Петро Олещук Політолог

Під Орбаном захиталося крісло

glavcom.ua
«Орбан десятиліттями розказував виборцям про «захист сімейних цінностей», а завершилося все захистом гвалтівників дітей»
фото з відкритих джерел

Орбан таки одержав серйозного опонента

Цікаві процеси відбуваються в Угорщині. Вперше за тривалий час щось поставило під сумнів непорушність режиму Орбана.

Необхідно підкреслити, що сам Орбан, не зважаючи на маніпулювання з нарізкою округів, розгроми «недружніх» університетів, товарищування з різними диктаторами, монополізацію медійного простору та ухвалення сумнівних законів, все ж не збудував в Угорщині режим, подібний до російського або білоруського.

В Угорщині є опозиція, яка, до речі, стабільно перемагає на виборах у Будапешті. Тому мер Будапешта – представник опозиційної щодо Орбана партії. І мітинги проти Орбана в Угорщині рідкістю не є. Але проблема у тому, що в Орбана все ж є міцна політична база, яка складається з консервативно-налаштованих мешканців угорської провінції, яким Орбан постійно розказує, як клятий Сорос зранку до ночі мріє їх знищити. І перелякані громадяни радісно підтримують Орбана. Відповідно, будь-які мітинги можна ігнорувати, розказуючи, що це все «витівки Сороса», і тривалий час це непогано працювало.

Але трапився несподіваний скандал, який завершився відставкою президентки Каталіни Новак та міністерка юстиції Юдіт Варга, котрі виявилися замішані у помилуванні обвинувачених у справі щодо ґвалтування неповнолітніх. Зрозуміло, що і президентка і міністерка представляли партію Орбана, і по партії цей скандал вдарив. Бо Орбан десятиліттями розказував виборцям про «захист сімейних цінностей», а завершилося все захистом гвалтівників дітей.

Але це був лише початок історії, бо раптом у гру вступив молодий та амбітний юрист та однопартієць Орбана Петер Мадяр – колишній чоловік Юдіт Варги. Він негайно у своєму фб оголосив про вихід з рад директорів двох державних кампаній на знак протесту проти всього, що відбувається у державі.

Так угорська політика одержала нову «зірку, що сходить». І він уже збирає мітинги, купу переглядів власних відео, нападаючи на Орбана. Основа критики з боку Мадяра, що був членом орбанівської партії з 2002 року, проста. Орбан перетворив Угорщину на «родинний бізнес». Мадяр критикував владу за агресивну пропаганду та консолідацію значних багатств у руках десятків людей. Головна теза, яку висунув Мадяр, – партія Fidesz має змінитися, але цього не буде, поки Орбан при владі. Ну а ще він погрожував «компроматом» на колишніх соратників.

І, судячи з усього, Орбан таки одержав серйозного опонента, який теж є правим, сповідує досить схожі ідеологічні позиції, хоча і не є противником «Заходу», а також не має жодних симпатій до Росії. Йому 43 роки, тож аргумент про «оновлення влади» теж може використовувати.

Небезпека для влади відчувається по тому, скільки уже компромату на нового опонента вони вилили. Коротше кажучи, історія стає все більш цікавою.

Звісно, поки що зарано говорити, що режиму Орбана щось дуже серйозно загрожує, але вперше за тривалий час його безумовний політичний контроль над Угорщиною поставлено під сумнів. Для нас це добре хоча б тому, що чим більше політичних проблем буде в Орбана на батьківщині, тим менше у нього буде сил і часу займатися «геополітикою» за межами Угорщини.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: опозиція Віктор Орбан Угорщина

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