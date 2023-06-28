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«Орієнтуємося на найтемніші сценарії». Польща посилює безпеку на кордоні з Білоруссю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Орієнтуємося на найтемніші сценарії». Польща посилює безпеку на кордоні з Білоруссю
Польща укріпить кордон із Білоруссю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Білорусі може налічуватися приблизно вісім тисяч «вагнерівців», що створює нові загрозі для сусідніх країн

Польща прийняла рішення укріпити кордон через переміщення до Білорусі найманців приватної військової компанії «Вагнер». Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, передає Wprost.

За словами посадовця, у Білорусі може налічуватися приблизно вісім тисяч найманців, що створює «принаймні потенційно нову» ситуацію – небезпечну як для України, так і для Литви і Польщі.

«Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому були прийняті рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні», – пояснив Качинський.

Політик зауважив, що рішення укріпити кордон стосується як збільшення сил, які будуть там постійно присутні, так і збільшення кількості різних загороджень та укріплень.

«Політика безпеки орієнтована на найтемніші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення», – підкреслив віцепрем'єр.

Нагадаємо, очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак зустрілися з прикордонниками. Блащак нагадав, що восени 2021 року з боку білоруського кордону були спроби гібридних атак, режим Лукашенка організував міграційний тиск. У відповідь була побудована стала огорожа. Лідери Польщі наголосили на потребі продовжувати посилювати кордон, адже загрози з боку Білорусі та Росії нікуди не зникли.

До слова, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що прикордонна служба не зафіксувала будівництва військових баз ПВК «Вагнер» у Білорусі. 

Раніше російське видання повідомляло, що в Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців».

Теги: Білорусь Польща кордон ПВК «Вагнер»

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