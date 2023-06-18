«Танці з бубном»: розвідка відреагувала на російську ядерну зброю в Білорусі

Народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках

Агресивна Московія продовжує тактику ядерного шантажу, використовуючи окуповану Запорізьку атомну електростанцію, а також територію Білорусі, де можливе розміщення російської ядерної зброї. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час інтерв’ю Анастасії Катеринчук.

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«Ціла низка норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС вже не забезпечується окупаційною владою. Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією – це ядерний шантаж: це і розміщення там сил та засобів, озброєння; це і здійснення рашистами обстрілів з території і по території ЗАЕС; це терор персоналу електростанції та багато інших факторів», – розповів представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, шантаж на ЗАЕС та інших окупованих об’єктах критичної інфраструктури пов’язаний із російським усвідомленням, що з окупованих територій України рано чи пізно доведеться забратися.

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«Головне, що повинен зрозуміти кожен українець і весь світ – у Каховці, на заводі «Кримський титан» і по всій Україні безпека, зокрема й екологічна та ядерна безпека на цих об'єктах, буде гарантована тоді, коли вони повернуться під контроль України та законної влади. Поки там російські терористи, загроза буде зберігатись», ― наголосив представник ГУР МО України.

Андрій Юсов зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі так само є елементом московського шантажу. Водночас ані білоруський диктатор Лукашенко, ні будь-хто інший у тій країні не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

«Звісно, народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково із елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці» – пояснив Андрій Юсов, додавши, що танці росіян з ядерним бубном у Білорусі є очікуваними.

«Попри всі танці з бубном, тепер уже ядерним бубном, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну Росії проти України, і ознак цього не спостерігається. Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами? – ну, будь ласка», – підсумував представник ГУР МО України.

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Напередодні Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року. Російський президент Володимир Путін заявив, що атаки на Росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це «спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь», включаючи застосування ядерної зброї. Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише «теоретично», якщо створюється загроза існуванню російської держави.

Також диктатор заявив, що у разі, якщо союзники України розташовуватимуть на своїх авіабазах винищувачі F-16, які отримають у своє розпорядження Збройні сили, Росія розгляне можливість завдання удару по території цих країн.