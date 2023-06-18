Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Танці з бубном»: розвідка відреагувала на російську ядерну зброю в Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Танці з бубном»: розвідка відреагувала на російську ядерну зброю в Білорусі
Заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі є елементом шантажу
фото з відкритих джерел

Народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках

Агресивна Московія продовжує тактику ядерного шантажу, використовуючи окуповану Запорізьку атомну електростанцію, а також територію Білорусі, де можливе  розміщення російської ядерної зброї. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час інтерв’ю Анастасії Катеринчук.

«Ціла низка норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС вже не забезпечується окупаційною владою. Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією – це ядерний шантаж: це і розміщення там сил та засобів, озброєння; це і здійснення рашистами обстрілів з території і по території ЗАЕС; це терор персоналу електростанції та  багато інших факторів», – розповів представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, шантаж на ЗАЕС та інших окупованих об’єктах критичної  інфраструктури пов’язаний із російським усвідомленням, що з окупованих територій України рано чи пізно доведеться забратися.

«Головне, що повинен зрозуміти кожен українець і весь світ – у Каховці, на заводі «Кримський титан» і по всій Україні безпека, зокрема й екологічна та ядерна безпека на цих об'єктах, буде гарантована тоді, коли вони повернуться під контроль України та законної влади. Поки там російські терористи, загроза буде зберігатись», ― наголосив представник ГУР МО України.

Андрій Юсов зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі так само є елементом московського шантажу. Водночас ані білоруський диктатор Лукашенко, ні будь-хто інший у тій країні не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

«Звісно, народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково із елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці» – пояснив Андрій Юсов, додавши, що танці росіян з ядерним бубном у Білорусі є очікуваними.

«Попри всі танці з бубном, тепер уже ядерним бубном, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну Росії проти України, і ознак цього не спостерігається. Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами? – ну, будь ласка», – підсумував представник ГУР МО України.

Напередодні Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року. Російський президент Володимир Путін заявив, що атаки на Росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це «спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь», включаючи застосування ядерної зброї. Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише «теоретично», якщо створюється загроза існуванню російської держави.

Також диктатор заявив, що у разі, якщо союзники України розташовуватимуть на своїх авіабазах винищувачі F-16, які отримають у своє розпорядження Збройні сили, Росія розгляне можливість завдання удару по території цих країн.

Читайте також: Путін втрачає ядерну зброю як інструмент шантажу
Теги: Білорусь розвідка путін озброєння безпека диктатор шантаж

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рітіс Паулаускас
Представник Литви в ООН: Ядерна зброя РФ у Білорусі – порушення Будапештського меморандуму
14 червня, 13:16
«Беларускі Гаюн» не спостерігає початок реального переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі
Ядерна зброя РФ у Білорусі. ЗМІ оцінили ситуацію
Вчора, 02:51
Немає фактів про реальне переміщення тактичної ядерної зброї з РФ до Білорусі
Російська ядерна зброя в Білорусі: ISW пояснив, що це означає для Мінська
Вчора, 07:31

Події в Україні

«Танці з бубном»: розвідка відреагувала на російську ядерну зброю в Білорусі
«Танці з бубном»: розвідка відреагувала на російську ядерну зброю в Білорусі
Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв зросла до 17 осіб
Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв зросла до 17 осіб
Бої біля Авдіївки: ЗСУ мають успіхи на північ від міста
Бої біля Авдіївки: ЗСУ мають успіхи на північ від міста
Глава Інституту національної пам’яті назвав радянських полководців, пам’ятники яких треба зберегти
Глава Інституту національної пам’яті назвав радянських полководців, пам’ятники яких треба зберегти
«Бог послав мені жіночку». «Укрзалізниця» розслідує новий секс-скандал у поїзді
«Бог послав мені жіночку». «Укрзалізниця» розслідує новий секс-скандал у поїзді
Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата
Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Як не закінчуються війни. Україна, Росія та уроки Першої світової
16K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
12K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
7230
Уряд змінив правила отримання спадщини
4841
Францію сколихнув потужний землетрус: є поранені та руйнування

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту