Путін та Лукашенко анонсували термінове звернення

Про що саме говоритимуть Путін та Лукашенко поки невідомо

Російський диктатор Володимир Путін анонсував важливе звернення. Воно відбудеться вже у найближчі години. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков.

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Прессекретар очільника РФ не розкрив деталі, про що саме планує говорити Путін.

Синхронно із виступом Путіна відбудеться екстрене звернення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тема – теж поки невідома.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.