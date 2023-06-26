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Путін та Лукашенко анонсували термінове звернення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін та Лукашенко анонсували термінове звернення
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Про що саме говоритимуть Путін та Лукашенко поки невідомо

Російський диктатор Володимир Путін анонсував важливе звернення. Воно відбудеться вже у найближчі години. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков.

Прессекретар очільника РФ не розкрив деталі, про що саме планує говорити Путін.

Синхронно із виступом Путіна відбудеться екстрене звернення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тема – теж поки невідома.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: путін Олександр Лукашенко росія Білорусь

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