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Будівництво таборів для «вагнерівців» у Білорусі: що кажуть прикордонники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Будівництво таборів для «вагнерівців» у Білорусі: що кажуть прикордонники
РосЗМІ повідомляють, що у Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців»
фото: EPA

Ппояви «вагнерівців» на території Білорусі поки не зафіксовано

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що прикордонна служба не зафіксувала будівництва військових баз ПВК Вагнера у Білорусі. Про це передає «Українська правда».

«Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо», –каже він.

Попри це Демченко наголосив, що виключати можливого будівництва не можна, за ситуацією у країні стежить розвідка та ДПСУ. За словами речника, появи вагнерівців на території Білорусі також не зафіксовано, наразі в країні перебуває близько 2000 російських військових на навчаннях.

Раніше російське видання повідомляло, що у Білорусі розпочалося будівництво таборів для «вагнерівців».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер» росія

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