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Польща продовжить посилювати кордон з Білоруссю та Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща продовжить посилювати кордон з Білоруссю та Росією
Керівник оборонного відомства відзначив, що інвестування в прикордонні загорожі є потрібним рішенням
фото з відкритих джерел

Очільник польського уряду вважає, що загрози не зникли, тому інвестування в прикордонні загорожі є правильним рішенням

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак відвідали Кринки Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє Polskie Radio.

Під час зустрічі із прикордонниками міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що восени 2021 року з боку білоруського кордону були спроби гібридних атак, режим Лукашенка організував міграційний тиск. У відповідь була побудована стала огорожа, яка оснащена телеметрією.

«Такі ж рішення діють і на кордоні із Калінінградською областю РФ. Ми дбаємо, щоб кордон був безпечним та щільним. Ми свідомі того, що загрози не зникли. Польщу атакували, щоб Росія могла відновити свою імперію», - заявив Блащак.

Керівник оборонного відомства також відзначив, що інвестування в прикордонні загорожі є правильним та потрібним рішенням.

Як зазначається, Блащак додав, що внаслідок останніх подій у Росії, пов’язаних із заколотом Пригожина, він провів консультації з міністрами оборони США та Великої Британії.

Нагадаємо, на початку червня Польща завершила спорудження електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що американський виробник мікросхем – корпорація Intel – планує інвестувати до $4,6 млрд у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща). 

До слова, національна податкова адміністрація Польщі на запит обласної прокуратури Жешува провела обшуки в офісах компаній та на митних постах у рамках розслідування зловживань під час імпорту зерна з України.

Теги: росія Польща розслідування кордон Білорусь

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