У РФ погрожують проблемами з законом росіянам, які візьмуть участь в Олімпіаді
Поздняков скаржиться, що росіянам доведеться засудити війну для участі в Олімпіаді
Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков вважає, що одним із критеріїв допуску росіян на Олімпіаду стане засудження війни проти України.
«Спортсмени, які беруть участь в Олімпіаді, мають засуджувати СВО (так в Росії пропаганда називає військову агресії проти України – «Главком»), підписувати деякі інші документи, які, з погляду юристів правового управління Олімпійського комітету Росії, можуть призвести до негативних наслідків у вигляді порушення російського законодавства», – сказав Поздняков.
Також він розповів, як може відбуватися реєстрація росіян для участі в Олімпіаді.
«Наші колеги з Лозанни поділилися з нами інформацією про порядок реєстрації для участі в Іграх, там чітко написано, що всю відповідальність, у зв'язку з тимчасовим усуненням ОКР, щодо нейтральних атлетів несе МОК. Таким чином, МОК індивідуально звертатиметься до спортсменів, які забажають брати участь у цьому, так би мовити, фарсі. Буде визначено умови поведінки на Олімпійських іграх, які будуть у суворій відповідності до принципів, які були озвучені на грудневому виконкомі МОК», – заявив Поздняков.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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