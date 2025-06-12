Волкер пояснив, чому Трамп панькається з Путіним

Ексспецпредставник США з питань України: «Трамп розглядає Україну як слабшу сторону…»

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер критично відреагував на останні заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. За його словами, американський лідер фактично прирівнює агресора й жертву, не визнаючи, що саме Росія розв’язала війну, а Україна – захищається. Про це Курт Волкер наголосив в інтерв'ю «Главкому».

Волкер прокоментував заяву Трампа про те, що можливо «краще дозволити бійку України та Росії»: «Насправді, мені це не подобається. Фактично він прирівнює Україну і Росію ніби вони є морально еквівалентними. Замість того, щоб визнати, що одна з них є агресором, а інша захищає себе. І я не думаю, що він дивиться на це належним чином. Це перше. По-друге, на мою думку, Трамп є розчарованим тим, що Путін не хоче припинити цю війну. А він думав, що так було б дуже просто і природньо це зробити, але цього не відбувається».

Посадовець зауважив, що Трамп досі намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, замість того, щоб удатися до примусу. Водночас, вважає Волкер, президент США відчуває, що єдиний спосіб, аби війна реально припинилась, це коли російський диктатор погодиться зупинити її і перестане воювати на довгий час.

«І в результаті Трамп не бажає посилювати тиск на Путіна. Він не хоче нових санкцій, не хоче критикувати Путіна, не хоче зараз йому телефонувати. І це веде до дуже незбалансованого способу оцінки цієї війни. Трамп чинить багато тиску на Україну і має великі очікування від на неї, бо розглядає Україну як слабшу сторону і водночас узагалі не покладає таких очікувань на Росію. І це дуже розчаровує. На мою думку, це буде продовжуватися. Трамп не змінить нічого з того, що він робить зараз. Він є відданим тому, щоб продовжувати це», – зазначив Волкер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп. Трамп порівняв країни з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися».

До слова, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера.