Головна Світ Політика
search button user button menu button

Волкер пояснив, чому Трамп панькається з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Волкер пояснив, чому Трамп панькається з Путіним
Волкер: Трамп є розчарованим тим, що Путін не хоче припинити цю війну
фото: kremlin.ru

Ексспецпредставник США з питань України: «Трамп розглядає Україну як слабшу сторону…»

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер критично відреагував на останні заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. За його словами, американський лідер фактично прирівнює агресора й жертву, не визнаючи, що саме Росія розв’язала війну, а Україна – захищається. Про це Курт Волкер наголосив в інтерв'ю «Главкому».

Волкер прокоментував заяву Трампа про те, що можливо «краще дозволити бійку України та Росії»: «Насправді, мені це не подобається. Фактично він прирівнює Україну і Росію ніби вони є морально еквівалентними. Замість того, щоб визнати, що одна з них є агресором, а інша захищає себе. І я не думаю, що він дивиться на це належним чином. Це перше. По-друге, на мою думку, Трамп є розчарованим тим, що Путін не хоче припинити цю війну. А він думав, що так було б дуже просто і природньо це зробити, але цього не відбувається». 

Посадовець зауважив, що Трамп досі намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, замість того, щоб удатися до примусу. Водночас, вважає Волкер, президент США відчуває, що єдиний спосіб, аби війна реально припинилась, це коли російський диктатор погодиться зупинити її і перестане воювати на довгий час. 

«І в результаті Трамп не бажає посилювати тиск на Путіна. Він не хоче нових санкцій, не хоче критикувати Путіна, не хоче зараз йому телефонувати. І це веде до дуже незбалансованого способу оцінки цієї війни. Трамп чинить багато тиску на Україну і має великі очікування від на неї, бо розглядає Україну як слабшу сторону і водночас узагалі не покладає таких очікувань на Росію. І це дуже розчаровує. На мою думку, це буде продовжуватися. Трамп не змінить нічого з того, що він робить зараз. Він є відданим тому, щоб продовжувати це», – зазначив Волкер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп. Трамп порівняв країни з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися».

До слова, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера.

Читайте також:

Теги: Курт Волкер Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Миру не бачу в упор. Справедливого миру – тим більше»
У Росії немає жодної причини для того, щоб прагнути миру
12 травня, 13:43
Придворний історик Путіна знов підсвітив головну мотивацію війни
Мединський на переговорах розповів набагато більше, ніж хотілося би Путіну
17 травня, 14:51
Росіяни далі будуть нагнітати інформаційну істерію
Буферні зони Путіна. Що далі?
23 травня, 17:29
Путін постійно використовує теракти, як одну з ключових переваг
Путін постійно використовує теракти, як одну з ключових переваг
9 червня, 11:13
Трамп розповів, чи планує зустрітись з Путіним
Трамп розкрив плани про можливу зустріч з Путіним
17 травня, 04:03
Walmart залишається однією із найбільш популярних мереж супермаркетів у США
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
16 травня, 12:27
Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною»
Путін поговорив із Трампом: головні заяви російського диктатора
19 травня, 19:57
Трамп де-факто зруйнував міжнародну ізоляцію Путіна, що стало серйозною помилкою
Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post
25 травня, 05:59
Кремль змінив інформаційну тактику
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
Сьогодні, 05:25

Політика

Волкер пояснив, чому Трамп панькається з Путіним
Волкер пояснив, чому Трамп панькається з Путіним
Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
Російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним
Російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним
Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді
Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді
Косово відкриває двері перед мігрантами, депортованими зі США
Косово відкриває двері перед мігрантами, депортованими зі США
Кінець радянської традиції: Румунія офіційно перенесла святкування Дня перемоги
Кінець радянської традиції: Румунія офіційно перенесла святкування Дня перемоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
18K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
17K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
15K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
14K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua