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Удари по російських складах обернулися проблемами для Wildberries та Ozon

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удари по російських складах обернулися проблемами для Wildberries та Ozon
Wildberries та Ozon отримали сотні позовів через втрачений на складах товар
фото: Reuters

Після втрати товарів продавці масово пішли до судів, а загальні збитки оцінили у сотні мільярдів рублів

Найбільші російські маркетплейси Wildberries та Ozon зіткнулися зі значним зростанням кількості судових позовів після ударів по їхній складській інфраструктурі. Претензії до компаній переважно висувають продавці, які втратили свої товари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

У період із 15 липня до 15 вересня до ТОВ РВБ, яке представляє Wildberries, надійшло 599 позовних заяв. Це на 53,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Проти юридичної особи Ozon за цей же період подали 236 нових позовів. Їхня кількість більш ніж удвічі перевищила показник за аналогічний період минулого року.

Основну частину претензій висувають невеликі компанії, які торгують через інтернет. Систематичні атаки на логістичні об'єкти Wildberries розпочалися 18 липня, тоді як склади Ozon почали зазнавати ударів із 25 серпня.

У Міжнародній асоціації розвитку маркетплейсів та підприємців заявили, що через атаки постраждали понад 400 тис. продавців. Загальні збитки, за оцінками асоціації, становлять 600-800 млрд рублів.

У Спілці продавців маркетплейсів зазначили, що кількість позовів проти Wildberries та Ozon збільшилася через втрату товарів продавцями.

Керівник практики «Цифровізація» «КСК Груп» Михайло Болдирєв зазначив, що частина судових претензій пов'язана саме з атаками на інфраструктуру маркетплейсів.

За його словами, продавці Wildberries використовують звіти про завдані збитки, які формує сама компанія. На їхній основі вони направляють претензії та намагаються оскаржити позицію платформи, яка відмовляється визнавати відповідальність.

Нагадаємо, 20 вересня у Москві на заправках мережі «Газпром нафта» почалися перебої з пальним після нічного удару безпілотників по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотні.

На одній зі станцій у східній частині російської столиці бензин уже закінчився, а на інших покупцям скоротили дозволений обсяг відпуску пального.

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Теги: росія ЗСУ Wildberries

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