Росія відмовляється від обміну територіями з Україною – Мединський

Володимир Мединський очолював російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі

Голова російської делегації заявив про відсутність перспектив територіального обміну після переговорів в Абу-Дабі, де це питання залишилося одним із головних предметів розбіжностей

Голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва не бачить можливості обміну територіями з Україною, повідомляє «Главком».

Відповідну заяву представник Кремля зробив в інтерв'ю російському журналісту Євгену Попову. За словами Мединського, він не бачить перспектив для територіальних обмінів між двома державами.

Раніше представник РФ також заявив, що Росія має намір повернути те, що називає своїми територіями. Водночас він відмовився розкривати подробиці обговорення територіального питання під час переговорів.

Заяви пролунали після завершення дводенних консультацій України, США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сторони обговорювали шляхи припинення війни, гарантії безпеки та можливості подальшого дипломатичного врегулювання.

За підсумками зустрічей делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими. Водночас територіальне питання залишається одним із головних предметів розбіжностей між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заяву Мединського щодо наміру Росії повернути «кожну п'ядь» землі. Представник Кремля також розкритикував повідомлення європейських медіа про позицію України щодо територіальних поступок.

Також «Главком» писав про результати переговорів російської делегації в Абу-Дабі. Мединський повідомив, що сторони знайшли порозуміння з окремих питань, однак щодо інших позиції залишилися різними.