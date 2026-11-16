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Оточення Макрона розкритикувало справжню роль США у мирних переговорах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Оточення Макрона розкритикувало справжню роль США у мирних переговорах
Оточення Макрона звинуватило США у спробах послабити Україну
фото: Reuters

У Єлисейському палаці заявили, що за американським посередництвом приховується політика, яка посилює позиції Росії та змушує Україну погоджуватися на неприйнятні умови

В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона виступили з різкою критикою американського посередництва у переговорах про завершення війни Росії проти України. Представники Єлисейського палацу переконані, що дії Вашингтона не сприяють справедливому врегулюванню конфлікту, а натомість створюють додатковий тиск на Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France Inter.

За словами співрозмовників французької радіостанції, Сполучені Штати позиціонують себе як посередника між Україною та Росією, однак на практиці їхній підхід, на думку представників Єлисейського палацу, сприяє зміцненню позицій сильнішої сторони.

В оточенні Макрона вважають, що американська адміністрація намагається домогтися поступок від України, не забезпечуючи рівних умов для учасників переговорного процесу.

«Вони роблять річ, яка водночас дуже проста і дуже вульгарна: максимізують шанси сильної сторони і мінімізують шанси слабкої, підштовхуючи слабшого прийняти неприйнятні умови», – пояснили в Єлисейському палаці.

Представники французького президента також висловили переконання, що Сполучені Штати не лише припинили підтримувати Україну, а й своїми діями сприяють подальшому послабленню її позицій.

Зокрема, співрозмовники France Inter заявили, що американці не просто перестали підтримувати Україну, а й «займаються тим, щоб її потопити».

Водночас президент Франції Еммануель Макрон виступає за збереження обороноздатності України та її спроможності протистояти російській агресії.

За інформацією французької радіостанції, Макрон прагне забезпечити Київ озброєнням, яке дозволить українським військовим не лише захищатися від російських атак, а й завдавати ударів по території Росії.

Йдеться, зокрема, про засоби боротьби з безпілотниками, ракети-перехоплювачі та можливості для здійснення далекобійних ударів.

Ці питання планують обговорити 19 листопада під час саміту Коаліції охочих у Берліні. Очікується, що у зустрічі візьмуть участь понад 20 глав держав та урядів.

Окремо в оточенні французького президента розкритикували політичні сили всередині Франції, які виступають за скорочення допомоги Україні. Зокрема, йдеться про партію «Нескорена Франція» та представницю «Національного об'єднання» Марін Ле Пен.

За словами співрозмовників France Inter, політики, які закликають зменшити підтримку України, фактично виступають проти інтересів самої Франції, а не лише Києва.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники Сполучених Штатів уперше запитали його про можливість виходу українських військ із Донбасу в обмін на членство України в НАТО.

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Теги: Франція переговори Україна США Еммануель Макрон

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