У Комишувасі знайдено живою жінку, яка вважалася зниклою безвісти

За три доби правоохоронці встановили місцезнаходження сімох людей, з якими рідні втратили зв’язок після атаки

Сьогодні, 5 листопада, у Комишувасі розшукали ще одну жінку, яка зникла після російського удару 2 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«56-річна Ольга не виходила на зв’язок після авіаудару по селищу 2 листопада. Рідні побоювалися, що вона могла опинитися під завалами зруйнованого укриття. Сьогодні поліцейські знайшли жінку. На щастя, вона жива та неушкоджена», – йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки на селище Комишуваха 2 листопада фото: Запорізька ОВА

Семікін додав, що за три доби правоохоронці встановили місцезнаходження сімох людей, з якими рідні втратили зв’язок після атаки.

«Пошуки в Комишувасі тривають, попри загрозу нових обстрілів і дронових атак. Дякую всім, хто продовжує цю роботу в надзвичайно складних умовах», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

Зауважимо, що родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».