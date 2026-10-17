Трамп розкрив секрет своєї краси

Трамп: Я використовую зовсім трохи макіяжу й наношу його сам

Дональд Трамп зауважив, що якщо не нанести трохи макіяжу – виглядатимеш як мрець

Президент США Дональд Трамп зробив зізнання щодо власного зовнішнього вигляду та повсякденних звичок. Про це пише «Главком».

Американський лідер розповів, що наносить косметику, аби підтримувати свіжий вигляд під час публічних виступів та зйомок.

За словами Трампа, він використовує мінімальну кількість косметичних засобів і робить це виключно власноруч. Своє рішення політик пояснив тим, що без додаткового гриму обличчя перед камерами може виглядати надто блідим та безжиттєвим, а він прагне уникнути вигляду «мерця» під час спілкування з аудиторією.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію менш ніж за тиждень після її призначення. За даними The New York Times, рішення ухвалили після першого брифінгу Захарії та скандалу навколо її юридичної кваліфікації.



Захарія вступила на посаду в понеділок, 12 жовтня, а вже наступного дня провела перший брифінг для журналістів. Виступ тривав близько 14 хвилин: прессекретарка зачитувала підготовлений текст і відповіла на запитання представників лише трьох медіа.

Варто нагадати, що рівень підтримки президента США Дональда Трампа впав до 36% – найнижчого показника за час його президентства в опитуваннях Fox News. Головною економічною проблемою американці називають високу вартість життя, а понад половина очікує подальшого погіршення ситуації.