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США розпочали розслідування обмежень Starshield для України: хто міг віддати наказ

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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США розпочали розслідування обмежень Starshield для України: хто міг віддати наказ
Сенатор США Річард Блюменталь розпочав розслідування обмежень Starshield, які вплинули на роботу українських військових
Фото: Reuters

Американський сенатор вимагає пояснити, хто ухвалив рішення, яке вплинуло на роботу українських безпілотників та протиповітряної оборони

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь розпочав розслідування обставин, за яких Україна втратила повноцінний доступ до військової системи супутникового зв'язку Starshield. Він прагне встановити, хто наказав обмежити її роботу та чи був причетний до цього Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Блюменталь, який є провідним демократом у постійному підкомітеті Сенату з розслідувань, звернувся з листом до міністра оборони США Піта Гегсета. Сенатор вимагає пояснити причини обмеження доступу українських військових до технологій компанії SpaceX.

За його словами, увечері 13 жовтня українські сили втратили можливість повноцінно використовувати Starshield після запровадження обмежень швидкості, за якої обладнання може підтримувати супутникове з'єднання.

Це вплинуло на роботу безпілотників та інших швидкісних платформ, які застосовують українські військові для протидії російським атакам.

Блюменталь наголосив, що ситуація порушує питання про те, хто має технічні та юридичні повноваження змінювати параметри роботи системи, від якої залежить обороноздатність України.

Сенатор також хоче з'ясувати, чи має Пентагон достатньо альтернатив на випадок припинення надання послуг SpaceX.

Хто міг обмежити Starshield

У межах розслідування Блюменталь вимагає встановити, звідки надійшло розпорядження: від адміністрації президента Дональда Трампа, Міністерства оборони США чи безпосередньо компанії Ілона Маска.

Раніше Reuters із посиланням на американських посадовців повідомляло, що наказ про обмеження роботи Starshield для України міг надійти з Білого дому. Водночас публічні заяви представників американської влади щодо відповідальності за це рішення суперечили одна одній.

«Цей випадок порушує нагальні питання про те, хто має технічні та юридичні повноваження змінювати ці можливості», — зазначив Блюменталь у листі до Гегсета.

Сенатор вважає, що обмеження створили ризики для українських військових і цивільного населення. Крім того, інцидент поставив під сумнів надійність систем зв'язку, на закупівлю яких уряд США витратив мільярди доларів.

Блюменталь вимагає надати письмові відповіді до 5 листопада. Окремий брифінг за участю представників SpaceX, обізнаних з обставинами обмежень, заплановано до 12 листопада.

Водночас демократи наразі перебувають у меншості в Сенаті, тому Блюменталь не має повноважень самостійно примусово викликати свідків чи вимагати документи.

Що відомо про обмеження зв'язку для України

Нагадаємо, 14 жовтня «Главком» повідомляв про перебої в роботі Starshield. Тоді в Міністерстві оборони України заявили, що якість зв'язку на швидкостях до 160 км/год покращилася, проте встановлений SpaceX ліміт у 161 км/год залишився чинним.

Згодом «Главком» писав про часткове відновлення роботи системи. Станом на 15 жовтня військові знову могли використовувати термінали під час руху, однак причини попередніх перебоїв продовжували з'ясовувати.

Водночас 23 жовтня «Главком» повідомив, що обмеження залишаються чинними. Радник президента України Дмитро Литвин спростував повідомлення про повне відновлення доступу до супутникового зв'язку, зазначивши, що українська сторона продовжує фіксувати ті самі обмеження.

Крім того, за інформацією джерел «Главкома» в Міністерстві оборони України, фахівці й надалі фіксують випадки втрати зв'язку Starlink/Starshield під час руху зі швидкістю 140–161 км/год. Підтверджень повного скасування обмежень станом на ранок 23 жовтня немає.

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Теги: наказ розслідування Україна SpaceX Пентагон Сенат США Starlink

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