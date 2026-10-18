Зеленський розповів, чи балотуватиметься на виборах

Після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання

Зеленський підтвердив, що висуватиме свою кандидатуру на наступних президентських виборах, якщо вони відбудуться до завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на наступних виборах президента. Про це глава держави сказав в інтерв’ю NBC News, інформує «Главком».

«Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Бо я маю захищати країну від початку до кінця війни», – додав він.

Також телеведуча запитала, коли Україна проведе вибори. Зеленський нагадав, що після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання.

««Це – не лише закон. Це заходи безпеки. Але це (вибори, – ред.) – після війни. Що нам потрібно мінімум? Якщо війна закінчиться і якщо Трамп і Путін хочуть, щоб я провів вибори – але якщо вони цього хочуть, я вже казав – дайте нам мінімум 60 днів припинення вогню. І ми докладемо усіх зусиль, щоб змінити закон. Ми докладемо усіх зусиль, щоб підготувати певну інфраструктуру безпеки», – сказав Зеленський.

Також він наголосив на важливості забезпечення можливості проголосувати українським військовим.

«Нам потрібен чесний вибір. Наші солдати також повинні мати можливість голосувати, адже вони справді захищають нашу країну», – пояснив президент.

Зеленський відкинув звинувачення, що нібито не зацікавлений у проведенні виборів.

«Якщо ви думаєте, що я не хочу проведення виборів, це неправда, і це несправедливо. І всі це розуміють у світі, принаймні у Європі», – запевнив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти у відставку, попри заклики президента США Дональда Трампа змінити українського лідера. Глава держави пояснив, чому не вважає зміну президента способом розв’язати проблеми, спричинені російською агресією.

Раніше «Главком» писав, що Дональд Трамп звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну та закликав Україну обрати нового президента. Американський лідер заявляв, що Україна нібито могла б укласти угоду раніше, але українська влада не погоджується на запропоновані умови.