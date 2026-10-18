Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, чи балотуватиметься на виборах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, чи балотуватиметься на виборах
Після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання
фото з відкритих джерел

Зеленський підтвердив, що висуватиме свою кандидатуру на наступних президентських виборах, якщо вони відбудуться до завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на наступних виборах президента. Про це глава держави сказав в інтерв’ю NBC News, інформує «Главком».

«Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Бо я маю захищати країну від початку до кінця війни», – додав він.

Також телеведуча запитала, коли Україна проведе вибори. Зеленський нагадав, що після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання.

««Це – не лише закон. Це заходи безпеки. Але це (вибори, – ред.) – після війни. Що нам потрібно мінімум? Якщо війна закінчиться і якщо Трамп і Путін хочуть, щоб я провів вибори – але якщо вони цього хочуть, я вже казав – дайте нам мінімум 60 днів припинення вогню. І ми докладемо усіх зусиль, щоб змінити закон. Ми докладемо усіх зусиль, щоб підготувати певну інфраструктуру безпеки», – сказав Зеленський.

Також він наголосив на важливості забезпечення можливості проголосувати українським військовим.

«Нам потрібен чесний вибір. Наші солдати також повинні мати можливість голосувати, адже вони справді захищають нашу країну», – пояснив президент.

Зеленський відкинув звинувачення, що нібито не зацікавлений у проведенні виборів.

«Якщо ви думаєте, що я не хочу проведення виборів, це неправда, і це несправедливо. І всі це розуміють у світі, принаймні у Європі», – запевнив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти у відставку, попри заклики президента США Дональда Трампа змінити українського лідера. Глава держави пояснив, чому не вважає зміну президента способом розв’язати проблеми, спричинені російською агресією.

Раніше «Главком» писав, що Дональд Трамп звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну та закликав Україну обрати нового президента. Американський лідер заявляв, що Україна нібито могла б укласти угоду раніше, але українська влада не погоджується на запропоновані умови.

Читайте також:

Теги: вибори війна закон Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину
Скільки коштує оренда житла на заході України: де ціни стартують від 8000 грн
Вчора, 19:15
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
16 жовтня, 20:00
Рятувальна операція у Прилуках завершилася
Рятувальники завершили роботи у Прилуках: Зеленський назвав кількість жертв
8 жовтня, 12:01
Людмила Циба загинула внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у Прилуках
Росія вбила працівницю «Укрнафти» у Прилуках
7 жовтня, 19:41
Одна з авіабомб зруйнувла житловий будинок
Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову: над містом здійнявся стовп чорного диму (оновлено)
5 жовтня, 20:06
Російський диктатор Путін
Валдай-2026. Ейфорія від шкури ще не вбитого ведмедя
2 жовтня, 08:13
За право представити Україну змагалися шестеро виконавців
Дитяче Євробачення-2026: Україна визначила свою представницю
26 вересня, 23:50
Німеччина запропонувала США налагодити виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 за межами Сполучених Штатів
Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова
23 вересня, 18:55
Ердоган наголосив, що майбутня мирна домовленість має враховувати суверенітет і територіальну цілісність України
Ердоган зробив заяву про завершення війни та збереження територіальної цілісності України
22 вересня, 19:29

Події в Україні

Зеленський розповів, чи балотуватиметься на виборах
Зеленський розповів, чи балотуватиметься на виборах
Експосолка США жорстко розкритикувала Трампа
Експосолка США жорстко розкритикувала Трампа
У Полтаві внаслідок ворожого удару загинув 59-річний науковець
У Полтаві внаслідок ворожого удару загинув 59-річний науковець
Міністр фінансів Бессент розповів, чи вважають США Україну союзником
Міністр фінансів Бессент розповів, чи вважають США Україну союзником
ЗСУ звільнили з початку осені більше території, ніж росіянам вдалося захопити – Зеленський
ЗСУ звільнили з початку осені більше території, ніж росіянам вдалося захопити – Зеленський
Зеленський провів розмову з представниками Трампа
Зеленський провів розмову з представниками Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
75K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua