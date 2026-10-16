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Маск представив спорткар Tesla, який здатен літати та перевертатися в повітрі (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Маск представив спорткар Tesla, який здатен літати та перевертатися в повітрі (відео)
Tesla показала спорткар із ракетними двигунами
скриншот з відео

Автомобіль із десятьма реактивними прискорювачами виконав небезпечні трюки просто під час презентації

Американська компанія Tesla 15 жовтня 2026 року презентувала нове покоління електричного спорткара Roadster, здатного на короткий час відриватися від землі та виконувати перевороти в повітрі. Автомобіль оснащений десятьма реактивними прискорювачами на стисненому газі, створеними із застосуванням технологій SpaceX. Про це повідомляє «Главком» із посиланням  відеотрансляцію презентації.

Презентація відбулася на майданчику SpaceX у Техасі за участю генерального директора Tesla Ілона Маска, головного дизайнера Франца фон Гольцгаузена та віцепрезидента Ларса Мораві.

Під час заходу компанія продемонструвала кілька трюків за участю автомобіля. Зокрема, Roadster піднявся вертикальним пандусом, перевернувся в повітрі та приземлився за допомогою реактивних прискорювачів. Також спорткар перелетів через інші автомобілі Tesla, здійснивши розворот навколо власної осі.

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Ще одним елементом демонстрації став рух автомобіля догори колесами спеціальною рампою. Під час роботи десяти газових прискорювачів майданчик заповнив дим.

Водночас усередині двомісного спорткара перебував манекен, а не людина. Маск пожартував, що таке рішення ухвалили, аби нікого не вбити під час потенційно небезпечних випробувань.

«Успіх не гарантований. Я серйозно. Це, мабуть, спрацює, але якщо ні, ми на безпечній відстані», – сказав мільярдер перед демонстрацією.

За словами Маска, можливість короткочасного польоту забезпечують десять реактивних прискорювачів, які використовують стиснений газ. Вони дозволяють автомобілю швидко розганятися на землі, відриватися від поверхні та виконувати маневри в повітрі.

Новий Roadster планують випускати у трьох модифікаціях. Дорожня версія Performance, за заявленими характеристиками, зможе розганятися до 96 км/год менш ніж за 1,6 секунди.

Спортивна модифікація Sport отримає додаткові прискорювачі на стисненому газі в задній частині кузова. Завдяки цьому автомобіль, як стверджується, зможе досягати швидкості 100 км/год за 0,9 секунди.

Найпотужніша версія Rocket матиме прискорювачі, розташовані по всьому кузову. Вони призначені для стабілізації спорткара під час короткочасних польотів. Для цієї модифікації заявлено розгін до 100 км/год за 0,59 секунди та максимальну швидкість 370 км/год.

Водночас під час презентації також називали показник розгону до 100 км/год за 0,81 секунди. У наданих матеріалах не уточнюється, якої саме модифікації стосується ця характеристика.

Сам Маск порівняв можливості нового Roadster із ракетою та наголосив, що автомобіль створювали не лише заради швидкості. «Вона може літати як ракета. Може робити бочки, божевільну гімнастику – що завгодно. Це не обов’язково автомобіль, оптимізований під безпеку. Але вона викручує лічильник задоволення на 11 з 10», – заявив він.

Мільярдер також пояснив, чому компанія вирішила транслювати презентацію наживо. За його словами, глядачі мали особисто переконатися, що продемонстровані трюки є справжніми, а не результатом використання штучного інтелекту.

«Нам потрібна аудиторія, щоб довести, що це не штучний інтелект і не системна інтеграція. Тож ви, хлопці, можете розповісти людям, що бачили це на власні очі, бо те, що ви бачите на власні очі, ви не повірите», – сказав Маск.

Після успішного виконання одного з повітряних трюків очільник Tesla відреагував словами «Ну, спрацювало», а саму демонстрацію назвав «божевіллям».

На початку презентації Франц фон Гольцгаузен нагадав, що від появи першого Tesla Roadster минуло приблизно 20 років. За його словами, саме цей автомобіль свого часу став причиною його приходу до компанії.

Маск назвав новий спорткар результатом співпраці найкращих, на його думку, автомобільної та ракетної компаній світу. Він також заявив, що Roadster перевершує автомобілі, які можна побачити у фільмах про Джеймса Бонда. За планами Tesla, виробництво нового Roadster має розпочатися у 2028 році. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що компанія Tesla неодноразово переносила початок виробництва Roadster другого покоління. Прототип електричного спорткара представили ще у листопаді 2017 року, а його вихід на ринок спочатку планували на 2020 рік. Згодом Ілон Маск оголосив про перенесення виробництва на 2023 рік, пояснивши це дефіцитом комплектуючих.

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Теги: автомобіль Tesla Ілон Маск

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