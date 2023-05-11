«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград
Кремль обурений рішенням Польщі
Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна різко засудила рішення Польщі змінити назву міста Калінінград в офіційних польських документах.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав це рішення «таким, що межує з божевіллям». «Це вже навіть не русофобія, це такі процеси, що межують з божевіллям, які відбуваються в Польщі», – сказав він 10 травня.
Нагадаємо, у Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.
На своєму засіданні комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не варто.
Комісія додала, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.
До слова 9 травня, активісти у Польщі не дали послу РФ покласти квіти до пам'ятника.
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