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«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград
Польща повернула Калінінграду історичну назву
фото з відкритих джерел

Кремль обурений рішенням Польщі

Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна різко засудила рішення Польщі змінити назву міста Калінінград в офіційних польських документах.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав це рішення «таким, що межує з божевіллям». «Це вже навіть не русофобія, це такі процеси, що межують з божевіллям, які відбуваються в Польщі», – сказав він 10 травня.

Нагадаємо, у Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

На своєму засіданні комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не варто.

Комісія додала, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

До слова 9 травня, активісти у Польщі не дали послу РФ покласти квіти до пам'ятника.

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Теги: Польща росія Калінінград

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