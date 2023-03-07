Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні

Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків

Уже цього тижня Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, якого цитує Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці», – заявив Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну», – додав Блащак.

Нагадаємо, 24 лютого перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Також США, Німеччина та Польща можуть провести військові маневри через загрозу з боку РФ.

Також раніше прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard.