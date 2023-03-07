Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні
фото ілюстративне

Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків

Уже цього тижня Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, якого цитує Bloomberg.

«Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці», – заявив Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

«Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну», – додав Блащак.

Нагадаємо, 24 лютого перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну. Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Також США, Німеччина та Польща можуть провести військові маневри через загрозу з боку РФ.

Також раніше прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard.

Теги: Польща Німеччина міністр промисловість танки 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танк Abrams
Танки Abrams для України: Байден змінив рішення
27 лютого, 02:24
Перші танки Leopard 2 вже в Україні
Перші танки Leopard 2 вже в Україні
24 лютого, 13:33
Leopard 2
Фінляндія відправить Україні три танки Leopard 2, але не для бойових дій
24 лютого, 03:25

Політика

Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю
Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні
У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО
У парламенті Угорщини підтримують заявку Швеції на вступ до НАТО
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Агенти Кремля влаштували під посольством України в Бухаресті провокацію
Агенти Кремля влаштували під посольством України в Бухаресті провокацію
Китай постачатиме зброю РФ? Пекін зробив заяву
Китай постачатиме зброю РФ? Пекін зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Росіяни оприлюднили відео розстрілу українського полоненого: Банкова жорстко відреагувала
43K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
26K
Доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування
14K
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
12K
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
12K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту