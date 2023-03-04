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Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні
Велика Британія продовжує підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Україні для чергового контрнаступу додатково потрібно 300-500 танків

Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.

Пристайко відзначив роль Британії у активізації допомоги Україні:

«Це Британія запропонувала нам перші танки, і тоді це відкрило цю взаємодію – майже десяток країн, які пропонують своє озброєння. Так само і по багатьох інших сферах озброєнь, які не хотілося б називати для широкого загалу», – сказав посол.

На озброєнні Великої Британії, за даними видання The Military Balance, наразі перебуває 227 танків Challenger 2.

Україні для чергового контрнаступу додатково потрібно 300-500 танків, заявив у січні президент України Володимир Зеленський.

Тим часом німецький концерн Rheinmetall розглядає можливість будівництва в Україні заводу з виробництва танків. Він би міг виробляти за рік до 400 основних бойових танків типу Panther.

Нагадаємо, тритижневий бій у місті Вугледар на Донеччині став найбільшою танковою битвою у війні України з Росією та обернувся болючим провалом для окупантів.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного творгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової.

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Теги: танки Вадим Пристайко озброєння президент Володимир Зеленський Велика Британія посол радіо Свобода

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