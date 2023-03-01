Ердоган повідомив, коли відбудуться вибори президента Туреччини

Багаторічний лідер Туреччини вирішив не відкладати президентські перегони, і запланував вибори уже на травень

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив під час виступу на засіданні парламентської фракції правлячої «Партії справедливості та розвитку» 1 березня в Анкарі, що президентські та парламентські вибори в Туреччині відбудуться уже в середині травня.

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«14 травня наша нація зробить те, що потрібно, – віддасть голоси на виборах», – сказав президент Туреччини.

Зазначимо, що після землетрусів минулого місяця надходили суперечливі новини щодо ймовірного часу проведення президентських і парламентських виборів, дехто припускав, що вони можуть бути відкладені до кінця року, або можуть відбутися за розкладом – 18 червня.

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До катастрофи популярність Ердогана була підірвана стрімким зростанням вартості життя та падінням курсу турецької ліри.

Але і зараз турецький уряд зіткнувся із нищівною критикою через свою недостатню реакцію та допомогу під час найбільш смертоносного землетрусу у сучасній історії країни. Хоча Ердоган і визнав, що були проблеми з реагуванням на землетрус, він також захистив владу, і сказав, що «негативні кампанії» у суспільстві були проведені в «політичних інтересах». Тобто, аби заплямувати репутацію чинної влади.

Втім, президент Туреччини вкотре заспокоїв електорат, і повідомив про те, що країна потроху оговтується від наслідків потужних землетрусів, і хоча небезпека триває, він цілком готовий до наступних виборів президента, що відбудуться менше ніж за три місяці.

«Мої співчуття нашій нації. Молю Бога якнайшвидшого одужання наших поранених. Як країна, ми пережили понад 11 400 підземних поштовхів магнітудою до 6,6 балів, і два потежні землетруси 7,7 і 7,6 балів, які називають «катастрофою століття».Вчені в нашій країні і в усьому світі кажуть, що процес, який ми проходимо, не є нормальною ситуацією. Ми не можемо запобігти землетрусам. Що ми маємо зробити, так це побудувати безпечні місця з інфраструктурою, будинками, школами», – зазначив він.

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На його думку, після землетрусів необхідно якнайшвидше та найефективніше провести екстрену допомогу та компенсувати руйнування. «В обох сферах за останні 20 років наша країна досягла прогресу, який неможливо порівняти з минулим», – вважає турецький лідер.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган серед іншого оголосив про створення фонду відновлення від наслідків стихійних лих, що допоможе регіонам швидко відновитись після надзвичайних ситуацій 6 лютого. Він запевнив, що турецька влада продовжить кроки для стимулювання економіки поранених регіонів. Він сказав, що уряд планує розробити модель реагування на «Національний щит Туреччини від ризиків». Більше того, перша зустріч з цього питання відбудеться наступної п’ятниці.