Польський генерал повідомив, скільки Україні потрібно танків для контрнаступу

Генерал заявив, що повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською

Вальдемар Скшипчак вважає, що політичні рішення на Заході приймаються «дуже повільно»

Для вдалого контрнаступу Україні потрібно більше танків від Заходу, ніж Києву планують зараз надати партнери. Про це заявив польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак в коментарі «Укрінформу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одного батальйону танків (Leopard 2. – ред.) не вистачить. Для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян», – підкреслив Скшипчак.

За його словами, політичні рішення на Заході приймаються «дуже повільно», а повинні бути «швидкими». Він зауважив, що Україна просила про сучасні танки ще восени, але починає отримувати їх лише зараз.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його переконання, Захід має визначитися, чи хоче він, щоб Україна перемогла ще в цьому році, не розтягуючи війну надовго. Якщо так, то для цього танки потрібно надавати Києву не так, як зараз, «методом крапельниці – один батальйон сучасних танків на пів року».

«Повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською. Країни Європи повинні віддати Україні більше своїх танків із власних арсеналів, а потім поповнити їх завдяки новому виробництву бронетехніки. Для того, щоб розбити росіян, Україні потрібно 400-500 сучасних танків»,- констатував Скшипчак.

Він додав, що йдеться про всі види сучасних танків, зокрема типів Leopard, Abrams, Challenger.

Нагадаємо, Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні.