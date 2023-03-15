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Підсумки ювілейного «Рамштайну»: звернення Зеленського (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підсумки ювілейного «Рамштайну»: звернення Зеленського (відео)
фото: Офіс президента України

«Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення»

Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави та нашого захисту: після десятого засідання «Рамштайну» є рішення, які дозволяють Україні захистити небо та посилити українське військо. Про це ввечері 15 березня повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.

Глава держави наголосив, що сили оборони продовжують стримувати російських окупантів. Також він розповів про підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн».

«Уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують «Рамштайн», та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати», – зауважив глава держави.

За його словами, це важливо особливо зараз, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися.

«Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток. Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску», – сказав президент.

Український лідер окремо подякував Данії за новий оборонний пакет для України, а також за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 млрд данських крон, що відповідає $1 млрд.

Президент також відзначив українських бійців, які дають результат на критично важливих ділянках передової: Бахмут, Донеччина загалом, а також південь і Харківщина.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, у форматі онлайн, відбулось десяте засідання «Рамштайн». Сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів та інші: Резніков підбив підсумки зустрічі.

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Теги: росія агресія Володимир Зеленський боєприпаси президент танки відео

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