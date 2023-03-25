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ЗСУ анонсували «сезон бавовни» в Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ анонсували «сезон бавовни» в Криму
Увечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів
фото з відкритих джерел

Україна битиме по військових об’єктах на території півострова

Україна продовжить завдавати ударів по військових цілях на території тимчасово окупованого Криму. Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Сезон вже розпочато і заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати «сезон бавовни» в деяких місцях і точках, – це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові. Україна дотримується всіх вимог та правил ведення війни, і тому наші удари ідуть виключно по військових об’єктах», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, російські загарбники розпочали евакуацію окупаційної влади з тимчасово захопленого Криму. 

Напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Він вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

Увечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

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Теги: Міноборони партії Україна аеродром

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