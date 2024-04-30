Перший візит британської королівської особи з 2014 року: герцогиня Единбурзька відвідала Україну

Герцогиня продемонструвала свою солідарність із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну

Представниця королівської родини зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді

У понеділок, 29 квітня, герцогиня Единбурзька Софі відвідала Україну. Вона стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка після повномасштабного вторгнення приїхала у Київ. Про це повідомляє BBC.

Герцогиня Единбурзька Софі прибула до України з одноденним візитом, щоби «продемонструвати солідарність із жінками, чоловіками й дітьми, які постраждали від війни».

Представниця королівської родини зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вона вклонилася пам’яті людей у місті Буча, які загинули внаслідок російської окупації.

До того ж Герцогиня поспілкувалася з жертвами сексуального насильства й тортур та зустрілася з дітьми, яких повернули в Україну після насильницького розлучення зі їхніми родинами. Також оглянула міст, який підірвали, щоб зупинити наступ російських солдатів на Київ.

Зауважується, що хоча британська королівська родина висловила надзвичайну підтримку України зі свого боку, досі ніхто з королівських осіб не приїжджав в Україну під час війни. Лише у 2022 році Чарльз, тоді ще принц Уельський, відвідав українських біженців, які перетнули кордон із Румунією.

Нагадаємо, що 29 квітня до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг.