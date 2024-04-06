Як Росія намагається дискредитувати НАТО

Роль Путіна у дискредитації 5-ї статті НАТО

У румунських медіа продовжують обговорювати тези мотивів нападу Росії на НАТО, які я озвучив три місяці тому. Очевидно, атаці буде піддано статтю 5 Північноатлантичного договору, яка є основою альянсу. Враховуючи численні факти того, як себе поводять уряди Румунії та Польщі при ситуаціях залітання російських боєприпасів на їх територію – 5-та стаття написана в договорі для того, щоб ніколи не бути задіяною.

Вперше та єдиний раз за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів, здійснених 11 вересня 2001 року проти США. Іншими словами, насправді стаття 5 існує, щоб створювати відчуття парасольки безпеки над усіма країнами альянсу, але окрім США, жоден інший член ще не випробовував дієвість цієї парасольки.

І у міжнародній пресі це стає дедалі чіткіше видно.

Щоб отримати Україну, Путін має нівелювати західну допомогу.

Щоб нівелювати західну допомогу – Путін має зруйнувати політичний консенсус партнерства, коли кожна країна буде відповідати тільки за свою безпеку. А, отже, не стане піклуватися про безпеку України.

Щоб забезпечити егоїстичні мотиви сапортерів України – Путін має дискредитувати 5-ту статтю.

Щоб дискредитувати 5-ту статтю – Путін нападе на одну з країн НАТО і продемонструє неспроможність Альянсу приймати колективні рішення.