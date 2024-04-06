Як Росія намагається дискредитувати НАТО
Роль Путіна у дискредитації 5-ї статті НАТО
У румунських медіа продовжують обговорювати тези мотивів нападу Росії на НАТО, які я озвучив три місяці тому. Очевидно, атаці буде піддано статтю 5 Північноатлантичного договору, яка є основою альянсу. Враховуючи численні факти того, як себе поводять уряди Румунії та Польщі при ситуаціях залітання російських боєприпасів на їх територію – 5-та стаття написана в договорі для того, щоб ніколи не бути задіяною.
Вперше та єдиний раз за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів, здійснених 11 вересня 2001 року проти США. Іншими словами, насправді стаття 5 існує, щоб створювати відчуття парасольки безпеки над усіма країнами альянсу, але окрім США, жоден інший член ще не випробовував дієвість цієї парасольки.
І у міжнародній пресі це стає дедалі чіткіше видно.
Щоб отримати Україну, Путін має нівелювати західну допомогу.
Щоб нівелювати західну допомогу – Путін має зруйнувати політичний консенсус партнерства, коли кожна країна буде відповідати тільки за свою безпеку. А, отже, не стане піклуватися про безпеку України.
Щоб забезпечити егоїстичні мотиви сапортерів України – Путін має дискредитувати 5-ту статтю.
Щоб дискредитувати 5-ту статтю – Путін нападе на одну з країн НАТО і продемонструє неспроможність Альянсу приймати колективні рішення.
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