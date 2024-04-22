Допомога Україні від США: спікер Джонсон перед ухваленням законопроєкту молився

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що готовий вжити заходів стосовно іноземної допомоги, навіть якщо це розлютить республіканців

Еволюція Джонсона, який раніше голосував проти фінансування України, сталася під впливом спілкування з критиками політики республіканців у галузі національної безпеки

Спікер Палати представників Майк Джонсон стояв перед дилемою протягом тижня перед голосування за виділення допомоги Україні. Чи відмовляти у винесенні цього питання на розгляд Конгресу чи наразитися на ризик бути звільненим з нинішньої посади. Про це повідомляє CNN.

Джонсон мав телефонну розмову з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом наступного дня після нападу Ірану на Ізраїль. Спікер зазначив, що готовий вжити заходів стосовно іноземної допомоги, навіть якщо це розлютить республіканців, котрі не підтримують фінансування України, повідомило CNN джерело.

У вівторок речник Палати представників після зустрічі з представниками своєї церкви (Південної баптистської конвенції) замислився, як діяти далі.

«Він розривався між спробами зберегти свою посаду й учинити правильно. Він молився про це», – розповів голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл Маккол.

У середу Майк Джонсон твердо вирішив, що він на правильному шляху.

«Моя філософія полягає в тому, щоб чинити правильно, і нехай удача супроводжує мене. Якби я діяв, боячись заяв про моє звільнення, то ніколи б не зміг виконувати свою роботу… Думаю, надання летальної допомоги Україні просто зараз є критично важливим», – сказав спікер журналістам того дня.

Зазначається, що еволюція Джонсона, який раніше голосував проти фінансування України, коли був рядовим депутатом, сталася під впливом спілкування з критиками політики республіканців у галузі національної безпеки, зокрема з колишнім держсекретарем Майком Помпео, який переконав спікера в терміновій необхідності схвалити допомогу Україні.

Нещодавно Джонсон отримав доповідь директора ЦРУ Білла Бернса, який змалював картину жахливої ситуації на полі бою в Україні та глобальних наслідків бездіяльності США. Доповідь справила на Джонсона велике враження, і він дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах, зазначають близькі до нього джерела.

Зокрема, старший син Джонсона нещодавно вступив до військово-морської академії.

«Відверто кажучи, я б вважав за краще відправити в Україну набої, а не американських хлопців, серед яких мій син, який збирається вступити до військово-морської академії цієї осені… Це не гра і не жарт», – сказав спікер.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.