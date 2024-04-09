Головна Світ Політика
search button user button menu button

Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна
Так званий «гаманець Путіна» Роман Абрамович оскаржує санкції
фото із відкритих джерел

Російський олігарх і колишній власник футбольного клубу «Челсі» заперечує його явні зв'язки з диктатором Путіним

Російський мільярдер Роман Абрамович повторно оскаржуватиме санкції Євросоюзу, введені проти нього після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це пише Euronews.

Абрамович заперечує зв'язок із російським диктатором Володимиром Путіним та звернувся до суду ЄС, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій не розглянули його скарги належним чином.

У свою чергу у Єврокомісії заявили, що рішення ЄС було законним та обґрунтованим. «Роман Абрамович – один з головних російських бізнесменів, який має давні та тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним», – говорив представник ЄС у грудні.

Наприкінці минулого року Європейський суд юстиції у Люксембурзі визнав законним санкції ЄС проти Абрамовича. «Генеральний суд відхиляє позов, пред'явлений паном Абрамовичем, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи», – йшлося у рішенні суду.

ЄС запровадив санкції проти близько 2 тис. осіб та організацій у зв’язку з війною в Україні, намагаючись послабити російську економіку та вплинути на найближче оточення Володимира Путіна.

Паралельні заходи, введені Великою Британією, вже змусили Абрамовича продати свою власність на футбольний клуб «Челсі», а Генеральний суд ЄС у грудні минулого року заявив, що його участь у металургійній компанії Evraz виправдовує обмежувальні заходи.

Абрамович, який входить до топ-20 найбагатших людей Росії зі статком $9,2 млрд за оцінкою Forbes, у травні 2022 року подавав позови до Ради Європи до Європейського суду загальної юрисдикції, вимагаючи зняти обмежувальні заходи та наполягаючи, що більше 20 років не веде активну діяльність у Росії як бізнесмен.

Раніше підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович виграв судову справу проти банку Mizrahi Tefahot  в окружному суді Тель-Авіва. Про це пише видання Globes. Фінансова установа під приводом санкцій Євросоюзу не передавала його пожертви ізраїльській волонтерській організації Zaka.

За інформацією ЗМІ, суддя зобов'язала банк перевести пожертвування Абрамовича на рахунок волонтерської організації Zaka, яка займається збиранням останків та упізнанням жертв терактів та катастроф. Сума пожертвування становила 8 млн шекелів ($2,1 млн ). Зазначається, що рішення суду набуде чинності через 72 години, оскільки представники Mizrahi Tefahot повідомили і про намір подати апеляцію.

Переведення пожертв Абрамовича було заблоковано банком наприкінці грудня 2023 року. У Mizrahi Tefahot це пояснили тим, що активи бізнесмена перебувають під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. При цьому безпосередньо Тель-Авів жодних обмежень щодо російського олігарха взагалі не запроваджував.

Також відомо,  що російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Читайте також: Передача коштів від продажу «Челсі» Україні. Британія заявила про нові кроки
Теги: росія санкції олігархи суддя Велика Британія ФК Челсі Forbes бізнесмен росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна маса російських стратегічних резервів має набути бойових та оперативних спроможностей приблизно наприкінці весни, початку літа
Стратегічні резерви Росії: між заявами та реальністю
21 березня, 12:05
РФ відхилило ідею Китаю щодо створення договору між ядерними державами
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
11 березня, 18:19
У ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод
Британська розвідка дала невтішний прогноз для нафтопереробних заводів у Росії
23 березня, 12:46
Тверда пшениця турецького виробництва стає максимально привабливою для Європи
Експорт твердої пшениці до Європи. Туреччина поставила підніжку Росії
29 березня, 09:57
Аналітики вважають, що в Лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу
Теракт у Підмосков'ї. ISW проаналізував заяву Лукашенка
27 березня, 06:11
Одна із жінок, озброївшись палицею, почала бити вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, вибіг геть
На Хмельниччині жінка напала на автомобіль ТЦК: поліція розпочинає розслідування
3 квiтня, 15:36
Продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій
Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, – Мінфін США
4 квiтня, 17:29
На Хмельниччині було чутно вибухи
На Хмельниччині було чутно вибухи
6 квiтня, 05:02
Весною 2022 року Демиденко став волонтером
У російському СІЗО помер волонтер, який допомагав українським біженцям
Вчора, 15:09

Політика

Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна
Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна
Компанія Rheinmetall передасть ЗСУ бойові машини піхоти Marder
Компанія Rheinmetall передасть ЗСУ бойові машини піхоти Marder
Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії
Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії
Президент Болгарії призначив дострокові вибори у парламент
Президент Болгарії призначив дострокові вибори у парламент
Колишній спецпредставник Держдепу повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні
Колишній спецпредставник Держдепу повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні
Туреччина запровадила санкції проти Ізраїлю, і поставила одну умову
Туреччина запровадила санкції проти Ізраїлю, і поставила одну умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
14K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
12K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
11K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8119
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
7844
Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК

Новини

«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03
Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян
Сьогодні, 08:47
Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua