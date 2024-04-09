Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна

Російський олігарх і колишній власник футбольного клубу «Челсі» заперечує його явні зв'язки з диктатором Путіним

Російський мільярдер Роман Абрамович повторно оскаржуватиме санкції Євросоюзу, введені проти нього після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це пише Euronews.

Абрамович заперечує зв'язок із російським диктатором Володимиром Путіним та звернувся до суду ЄС, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій не розглянули його скарги належним чином.

У свою чергу у Єврокомісії заявили, що рішення ЄС було законним та обґрунтованим. «Роман Абрамович – один з головних російських бізнесменів, який має давні та тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним», – говорив представник ЄС у грудні.

Наприкінці минулого року Європейський суд юстиції у Люксембурзі визнав законним санкції ЄС проти Абрамовича. «Генеральний суд відхиляє позов, пред'явлений паном Абрамовичем, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи», – йшлося у рішенні суду.

ЄС запровадив санкції проти близько 2 тис. осіб та організацій у зв’язку з війною в Україні, намагаючись послабити російську економіку та вплинути на найближче оточення Володимира Путіна.

Паралельні заходи, введені Великою Британією, вже змусили Абрамовича продати свою власність на футбольний клуб «Челсі», а Генеральний суд ЄС у грудні минулого року заявив, що його участь у металургійній компанії Evraz виправдовує обмежувальні заходи.

Абрамович, який входить до топ-20 найбагатших людей Росії зі статком $9,2 млрд за оцінкою Forbes, у травні 2022 року подавав позови до Ради Європи до Європейського суду загальної юрисдикції, вимагаючи зняти обмежувальні заходи та наполягаючи, що більше 20 років не веде активну діяльність у Росії як бізнесмен.

Раніше підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович виграв судову справу проти банку Mizrahi Tefahot в окружному суді Тель-Авіва. Про це пише видання Globes. Фінансова установа під приводом санкцій Євросоюзу не передавала його пожертви ізраїльській волонтерській організації Zaka.

За інформацією ЗМІ, суддя зобов'язала банк перевести пожертвування Абрамовича на рахунок волонтерської організації Zaka, яка займається збиранням останків та упізнанням жертв терактів та катастроф. Сума пожертвування становила 8 млн шекелів ($2,1 млн ). Зазначається, що рішення суду набуде чинності через 72 години, оскільки представники Mizrahi Tefahot повідомили і про намір подати апеляцію.

Переведення пожертв Абрамовича було заблоковано банком наприкінці грудня 2023 року. У Mizrahi Tefahot це пояснили тим, що активи бізнесмена перебувають під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. При цьому безпосередньо Тель-Авів жодних обмежень щодо російського олігарха взагалі не запроваджував.

Також відомо, що російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.