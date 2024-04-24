Допомога Україні від США та заборона видачі чоловікам нових паспортів. Головне за 24 квітня

Байден ухвалив закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який містить понад $60 млрд допомоги Україні

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, Кабмін заборонив видавати чоловікам за кордоном нові паспорти, Міноборони повідомило про основні зміни в мобілізаційному законі. «Главком» склав добірку новин 24 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 мільярдів на підтримку України. «Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», - оголосив президент США.

Кабмін заборонив видачу нових паспортів чоловікам призовного віку за кордоном

Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Згідно із постановою, отримання паспортів чоловіками здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. «Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – йдеться у документі.

Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)

Міністерство оборони опублікувало графіку з основними змінами, які стосуватимуться як військовослужбовців, так і цивільних громадян України. Міоборони наводить основні визначення, які наведені у законі про мобілізацію: мобілізація, демобілізація, оповіщення, частковий наряд, особливий період, мобілізаційний план, система військового обліку. Також наводиться пояснення обов'язків та повноважень органів місцевого самоврядування та громадян України.

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія. За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні – у своїх інтерв’ю він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».

В Україні офіційно зʼявилася нова професія

В Україні офіційно зʼявилася нова професія – «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Відомості щодо цієї професії внесено до Реєстру кваліфікацій. Такі фахівці займатимуться професійним супроводом ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих бійців під час переходу з військової служби до цивільного життя. За словами заступника міністра в справах ветеранів Максима Кушніра, йдеться про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу в отриманні реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг.