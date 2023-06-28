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Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон
Влада Волині надавала дозволи на те, щоб Добкіни безперешкодно перетинали держкордон, як водії-волонтери
фото з Facebook Дмитра Добкіна

Володимирська РВА сформувала клопотання на Волинську ОВА з прохання дозволити Добкіним їздити за кордон під час воєнного стану

Молодший брат колишнього мера Харкова, ексголови Харківської ОДА часів Януковича і представника Партії регіонів Михайла Добкіна ексрегіонал та нині бізнесмен Дмитро Добкін разом з синами безперешкодно виїжджає за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації. Про це йдеться в матеріалі «Главкому» «Добкіни. Легендарна династія поліських волонтерів».

Володимирська районна військова адміністрація сформувала клопотання на Волинську обласну військову адміністрацію з прохання дозволити Дмитру, Марку та Іллі їздити за кордон під час воєнного стану. У підсумку обласна влада Волині надавала такі дозволи, і Добкіни безперешкодно перетинали держкордон, як водії-волонтери. Їх дані було внесено до спеціальної системи «Шлях».

Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон фото 1
Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон фото 2
Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон фото 3
Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон фото 4
Під час війни ексрегіонал Добкін і його сини регулярно катаються за кордон фото 5
На початку року низка телеграм-каналів поширила світлину, на якій Дмитро Добкін перебував в одному з готелів Варшави
На початку року низка телеграм-каналів поширила світлину, на якій Дмитро Добкін перебував в одному з готелів Варшави
скріншот із харківського телеграм-каналу

«А ви знали, що Добкін-молодший записався до варшавської ТРО?» – брав на кпини Добкіна харківський телеграм-канал.

Місцева влада, розуміючи пікантність ситуації, вирішила діяти на випередження. Володимирська райадміністрація стала пояснювати важливість волонтерської діяльності Добкіних. На фейсбук-сторінці районної військової адміністрації можна знайти цілих три згадки про волонтерів з відомим прізвищем. 25 січня 2023 року розміщено допис-подяки Добкіну за допомогу військовим.

У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки телефонів, ноутбуків
У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки телефонів, ноутбуків
фото з Facebook Володимирської районної військової адміністрації

На знімку від 28 лютого керівник адміністрації Юрій Лобач з військовим стоять біля двох коробок. У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки для телефонів, ноутбуків.

У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки телефонів, ноутбуків
У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки телефонів, ноутбуків
фото з Facebook Володимирської районної військової адміністрації

8 травня райдержадміністрація поширила фото з Дмитром Добкіним та військовим, якому він передав тепловізор і засоби для відеофіксації. Крім цього, у повідомленні зазначено, що бізнесмен-волонтер передав продукти харчування військовим та населенню.

Влада поширила фото з Дмитром Добкіним та військовим, якому він передав тепловізор і засоби для відеофіксації
Влада поширила фото з Дмитром Добкіним та військовим, якому він передав тепловізор і засоби для відеофіксації
фото з Facebook Володимирської районної військової адміністрації

«Главком» попросив керівника Володимирської районної військової адміністрації Юрія Лобача дати більше інформації про діяльність волонтерів Добкіних, скерувавши відповідний інформаційний запит. Однак конкретної відповіді волинські чиновники не надали, прикрившись купою законів.

«Впродовж 2022-2023 року громадянами, зазначеними у вашому запиті, було надано допомогу підрозділам ЗСУ та цивільному населенню. Інформацією про митне перевезення вантажів адміністрація не володіє», – це вся «конкретна» інформація з відповіді на трьох сторінках від керівника району Лобача.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, слідом за президентом Литви Гітанасом Науседою, до Києва також прибув його польський колега Анджей Дуда.

До слова, Кабінет міністрів більше не дотримуватиметься свого «Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно керівників центральних органів виконавчої влади», а виписуватиме догани за рішенням інших органів влади.

Читайте також: Добкіни. Легендарна династія поліських волонтерів
Теги: Партія регіонів волонтер Волинська область Дмитро Добкін

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