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На Волині спалахнув скандал через чипси: деталі (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Волині спалахнув скандал через чипси: деталі (фото, відео)
Чипси роздавали благодійники
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На дитячому святі малечі роздали прострочені снеки

У Ківерцях, що на Волині, 1 червня відбулося святкування Міжнародного дня захисту дітей, яке закінчилося скандалом – дітям роздавали протерміновані чипси. Свято організувала міська рада, але переконують, що чипси привезли благодійники. Коментарі від представників влади з'явились після численних скарг та невдоволень, які люди висловлювали у соцмережах.

У Ківерцях міська рада організувала дитяче свято, а у межах дійства роздавали безкоштовно чипси. І діти, і дорослі штовхалися у великому натовпі в «битві» за чіпси. Відповідне відео оприлюднив ведучий свята – Андрій Гундер. За його словами, дехто навіть намагався взяти по пʼять пачок в одні руки.

Однак, уже згодом у мережі почали повідомляти, що чипси протерміновані – відповідні фото люди надсилали у соцмережі та місцеві групи обговорень. Обурювало людей найбільше те, що протерміновані чипси роздавали на святі для дітей.

Міська рада переконує, що 1 червня благодійний фонд «Добра справа» звернувся з пропозицією взяти участь у відзначенні Міжнародного дня захисту дітей у місті Ківерці та повідомили про можливість надати дітям безкоштовні подарунки та чипси у великій кількості.

«Битва» за чипси
«Битва» за чипси
фото: скрін із відео

«Організатори свята перед тим як погодитись, уточнили термін придатності, та запевнились, попередньо перевіривши декілька ящиків. Кінцевий термін на усіх ящиках був 6 червня 2023 року», – йдеться у повідомленні Ківерцівської міської ради.

Тож, мовляв, яким чином на свято могли потрапити протерміновані упаковки снеків – їм не відомо.

Протерміновані чипси
Протерміновані чипси
фото з відкритих джерел

Ба більше, кажуть, що до міської ради скарг та звернень не надходило. Інформацію про протерміновані снеки побачили лише у фейсбуці від анонімного користувача.

«Також повідомляємо про те, що під час заходу, коли представники БФ «Добра справа» почали видавати снеки дітям, зібралась дуже велика кількість бажаючих їх отримати, тож благодійники, з метою уникнення тисняви, попросили про допомогу у видачі, працівників міської ради», – додали у своє виправдання чиновники.

Там перепросили за ситуацію, що трапилась та пообіцяли бути надалі більш уважними під час співпраці з благодійними фондами, організаціями та підприємствами.

До слова, у День захисту дітей зірки показали зворушливі фото з малечею.

Теги: Волинська область скандал свято відео

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