Добкіни. Легендарна династія поліських волонтерів

Родина одіозного політика знайшла спосіб, як регулярно кататися за кордон

Більшість сторінок народного депутата VII-VIII скликань Дмитра Добкіна у соцмережах не подають життя щонайменше з 2021 року. За місяць до повномасштабного вторгнення Росії, 26 січня 2022 року екснардеп змінив аватарку на своїй сторінці у Facebook, додавши до старої фотографії прапор України.

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Минув іще рік, і колишній представник Партії регіонів виринув… на сайті Володимирської районної військової адміністрації Волинської області. Пану Добкіну особисто дякував начальник місцевої адміністрації Юрій Лобач за «правильну державницьку позицію». Колись «зашкварений» політик з Харківщини, з проросійської партії нині став поважною людиною на іншому кінці держави. Завдяки своїм заслугам і статусу, здобутим у поліській глибинці, не лише Дмитро Добкін, а і його сини призовного віку безперешкодно їздять за кордон під час воєнного стану. «Главком» з’ясував, що ж це за заслуги…

Із політика – у волонтери

Для початку треба нагадати, хто такий Дмитро Добкін. Він – молодший брат колишнього мера Харкова, ексголови Харківської ОДА часів Януковича і яскравого представника Партії регіонів Михайла Добкіна. Доля Добкіна-молодшого звела з «регіоналами» у далекому 2006-му. Тоді його було обрано депутатом від цієї політсили до Харківської облради. У 2010 році він повторно переобрався.

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Дмитро Добкін почав свій політичний шлях із Партії регіонів, яка нині заборонена в Україні фото з Twitter Добкіна

На виборах до Верховної Ради 2012 року Дмитру Добкіну вдалося вибороти мандат у 178-му харківському окрузі. У парламенті VII скликання він укріпив біло-блакитний табір. У 2014 році Добкін-молодший знову пройшов до парламенту по мажоритарці, але вже від Опозиційного блоку, який був спадкоємцем Партії регіонів Януковича. Остання каденція нардепа Дмитра Добкіна запам’яталася дивною поведінкою під час одного із пленарних засідань. Також журналісти впіймали його на замовленні відпочинку вартістю 135 тис. євро прямісінько зі стін Верховної Ради.

З приходом до влади ЗеКоманди Добкін-молодший повернувся у бізнес. Він управляє групою компаній «Володимир-Волинська птахофабрика». Також в аграрному секторі задіяний його син Марко Добкін – працює директором батькової «Володимир-Волинської аграрної компанії».

Ще один син Дмитра Добкіна Ілля є приватним підприємцем у Харкові, спеціалізується на ресторанах та наданні послуг мобільного харчування.

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Повномасштабне вторгнення РФ і звело все сімейство Добкіних… у Володимирській районній військовій адміністрації фото з Facebook Дмитра Добкіна

Власне, повномасштабне вторгнення РФ і звело все сімейство Добкіних… у Володимирській районній військовій адміністрації. Тут формувалися клопотання на Волинську обласну військову адміністрацію з прохання дозволити Дмитру, Марку та Іллі їздити за кордон під час воєнного стану.

У підсумку обласна влада Волині надавала такі дозволи, і Добкіни безперешкодно перетинали держкордон, як… водії-волонтери. Їх дані було внесено до спеціальної системи «Шлях» (більше про це читайте тут).

Володимирська районна військова адміністрація замовила слівце за Дмитра, Марка та Іллю Добкіних: їм дозволили виїжджати за кордон під час війни Копії витягів із розпоряджень начальника Волинської обласної військової адміністрації, що є у розпорядженні «Главкома»

Треба визнати, що й старший брат Дмитра Добкіна Михайло з початку вторгнення переживав значні трансформації. Віданність Україні від доводив у себе на Харківщині. У мережі з’явилися світлини та відео, на яких колишній регіонал та соратник Януковича у військовій формі оглядає трофейний російський танк, а також носить міни. Водночас ближче до кінця 2022 року нардеп Ярослав Юрчишин оприлюднив відповіді від Збройних силах України, Нацгвардії, поліції та СБУ, які не змогли підтвердити військову службу Добкіна-старшого.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року в Україні оголошено загальну мобілізацію через напад Росії. Під призов на військову службу потрапили чоловіки віком від 18 до 60 років. Категорія водії-волонтери отримують певний імунітет від мобілізації, оскільки вони взяли на себе зобов’язання забезпечувати гуманітарною допомогою передовсім Збройні сили, переселенців та населення, яке у зоні бойових дій.

Тож як пересвідчитися у добрих помислах поліських волонтерів Добкіних?

Наприклад, на початку року низка телеграм-каналів поширила світлину, на якій Дмитро Добкін перебував в одному з готелів Варшави. «А ви знали, що Добкін-молодший записався до варшавської ТРО?» – брав на кпини Добкіна харківський телеграм-канал.

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На початку року низка телеграм-каналів поширила світлину, на якій Дмитро Добкін перебував в одному з готелів Варшави скріншот із харківського телеграм-каналу

Місцева влада, розуміючи пікантність ситуації, вирішила діяти на випередження. Володимирська райадміністрація стала пояснювати важливість волонтерської діяльності Добкіних. На фейсбук-сторінці районної військової адміністрації можна знайти цілих три згадки про волонтерів з відомим прізвищем. 25 січня 2023 року розміщено допис-подяки Добкіну за допомогу військовим.

На знімку від 28 лютого керівник адміністрації Юрій Лобач з військовим стоять біля двох коробок. У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки для телефонів, ноутбуків.

У дописі під фото висловлена подяка родині Добкіних, яка закупила для військових пристрої для зарядки телефонів, ноутбуків фото з Facebook Володимирської районної військової адміністрації

Цією ж світлиною поділився у Facebook Марко Добкін.

8 травня райдержадміністрація поширила фото з Дмитром Добкіним та військовим, якому він передав тепловізор і засоби для відеофіксації. Крім цього, у повідомленні зазначено, що бізнесмен-волонтер передав продукти харчування військовим та населенню.

Влада поширила фото з Дмитром Добкіним та військовим, якому він передав тепловізор і засоби для відеофіксації фото з Facebook Володимирської районної військової адміністрації

Ексрегіонал рятує Добкіна

«Главком» попросив керівника Володимирської районної військової адміністрації Юрія Лобача дати більше інформації про діяльність волонтерів Добкіних, скерувавши відповідний інформаційний запит. Редакцію цікавили більш детальні відомості про гуманітарні вантажі, які завезли в Україну Дмитро, Марко та Ілля Добкіни з початку війни. Бо кілька фотографій чиновників з Добкіним та парою ящиків не мають переконливого вигляду і видаються лише за спробу запобігти незручним питанням про те, чому трьох чоловіків призовного віку регулярно випускають під час війни за кордон.

Від влади Володимирського району Волинської області також запитувалась інформація, з якою регулярністю і в які країни виїздили батько та сини Добкіни.

Однак конкретної відповіді волинські чиновники не надали, прикрившись купою законів.

«Впродовж 2022-2023 року громадянами, зазначеними у вашому запиті, було надано допомогу підрозділам ЗСУ та цивільному населенню. Інформацією про митне перевезення вантажів адміністрація не володіє», – це вся «конкретна» інформація з відповіді на трьох сторінках від керівника району Лобача.

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Конкретної відповіді волинські чиновники не надали, прикрившись купою законів

Але пояснення такого тісного партнерства влади Володимирського району з кланом Добкіних – на поверхні. По-перше, харківська династія політиків має крупний бізнес у цих краях. По-друге, свого часу Юрій Лобач, як Дмитро Добкін, перебував у лавах Партії регіонів. Лобач був не рядовим членом тодішньої партії влади: він був вмонтований у вертикаль президента Віктора Януковича. За відкритими даними, у травні 2010 року Лобач очолив Іваничівську районну державну адміністрацію Волинської області. На місцевих виборах-2010 Лобача було обрано депутатом Волинської обласної ради за списком Партії регіонів. А в грудні того ж року він вже став першим заступником голови обласної ради.

Юрій Лобач відцурався «регіоналів» лише після того, як на київському Майдані почалися вбивства мітингувальників.

Волинські чиновники порушують закон

Адвокат Громадської організації «Платформа прав людини» Євген Воробйов на прохання «Главкома» проаналізував відповідь Юрія Лобача щодо волонтерства та подорожей сім’ї Добкіних. Юрист вважає відмову протиправною і такою, що порушує право журналіста на інформацію.

«Розпорядник інформації не пройшов так званий трискладовий тест, передбачений ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не взяв до уваги той факт, що інформація становить суспільний інтерес. Вдався до своїх власних оціночних суджень та намагається переконати професійного журналіста, який працює на багатотисячну аудиторію читачів, що обрана ним тема не є суспільно необхідною», – наголосив правник.

За словами Євгена Воробйова, начальник військової адміністрації, цитуючи низку законів, чомусь не згадав положення статті 6 закону про інформацію та статті 15 закону про доступ до публічної інформації. Ці норми гласять, що право на інформацію забезпечується обов’язком суб’єктів владних повноважень інформувати громадськість та медіа про свою діяльність.

«На сьогодні продовжується серія протиправних відмов розпорядників інформації, які користуються слабкою відповідальністю за такі дії. Натомість ми спостерігаємо довільне трактування норм діючого законодавства, незважаючи на той факт, що вже існує судова практика з подібних питань, яка виключає таке довільне трактування закону з боку розпорядника інформації», – підсумував адвокат.

Віталій Тараненко, «Главком»