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Покарання для Кличка. Кабмін визнав, що буде підкорятися рішенням РНБО

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Покарання для Кличка. Кабмін визнав, що буде підкорятися рішенням РНБО
27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу
фото з телеграм-каналу прем'єр-міністра

Відтепер уряд братиме до уваги рішення Верховної Ради і Ради нацбезпеки і оборони

Кабінет міністрів більше не дотримуватиметься свого «Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно керівників центральних органів виконавчої влади», а виписуватиме догани за рішенням інших органів влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову від 27 червня.

«У період воєнного стану в разі прийняття відповідних рішень Верховною Радою України або Радою національної безпеки і оборони України Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про застосування щодо керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог цього Порядку», – сказано у тексті документа.

Крім цього, 27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. У число «штрафників» потрапили:

  • Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації;
  • Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації;
  • Наталія Кондрашова, голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Сергій Садовий, голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Кирило Фесик, голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Ірина Чечотка, голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Микола Калашник, перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Олександр Поповцев, перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Догани щодо перерахованих топпосадовців уряд оформив на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Додамо, що, згідно з урядовим порядком, дисциплінарне провадження стосовно керівника органу виконавчої влади порушувалося за дорученням прем’єр-міністра України.

Як повідомляв «Главком», 27 червня уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича – від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

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Теги: Віталій Кличко укриття уряд

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