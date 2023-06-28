Покарання для Кличка. Кабмін визнав, що буде підкорятися рішенням РНБО

Відтепер уряд братиме до уваги рішення Верховної Ради і Ради нацбезпеки і оборони

Кабінет міністрів більше не дотримуватиметься свого «Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно керівників центральних органів виконавчої влади», а виписуватиме догани за рішенням інших органів влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову від 27 червня.

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«У період воєнного стану в разі прийняття відповідних рішень Верховною Радою України або Радою національної безпеки і оборони України Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про застосування щодо керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог цього Порядку», – сказано у тексті документа.

Крім цього, 27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. У число «штрафників» потрапили:

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Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації;

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації;

Наталія Кондрашова, голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сергій Садовий, голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Кирило Фесик, голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Ірина Чечотка, голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

Микола Калашник, перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Олександр Поповцев, перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Догани щодо перерахованих топпосадовців уряд оформив на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Додамо, що, згідно з урядовим порядком, дисциплінарне провадження стосовно керівника органу виконавчої влади порушувалося за дорученням прем’єр-міністра України.

Як повідомляв «Главком», 27 червня уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича – від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.